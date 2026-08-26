Por: Portal Bogotá

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En el sur de Bogotá, la memoria y la reconciliación se convirtieron en protagonistas gracias a una jornada especial llevada a cabo en la localidad de Tunjuelito. Un total de 150 personas participaron en ‘Tunjuelito es Memoria por la Paz, la Memoria y la Reconciliación’, un evento que tuvo como objetivo primordial fortalecer los lazos comunitarios a través del reconocimiento del pasado, la búsqueda de la paz y la construcción de nuevos espacios de reconciliación. De acuerdo con la información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este encuentro fue una alternativa para resaltar la memoria histórica de la localidad y la importancia de la convivencia entre sus habitantes.

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La programación del evento incluyó un foro dedicado a la memoria, la paz y la reconciliación, donde se compartieron experiencias y reflexiones sobre el impacto del conflicto armado en la comunidad. La jornada se enriqueció con una obra de teatro que abordó las narrativas relacionadas con el conflicto, mostrando cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para resignificar el dolor colectivo. Además, tuvo lugar un colorido desfile de seis comparsas que representaron diferentes regiones del país, recordando la diversidad cultural de Colombia y su relevancia para la reconciliación. La muestra gastronómica fue otro de los momentos destacados, permitiendo que las tradiciones y saberes culinarios sirvieran de homenaje a los orígenes y la riqueza del territorio.

Dentro del componente de economías populares, 50 mujeres víctimas del conflicto armado participaron en talleres orientados al fortalecimiento de sus emprendimientos. Según el mismo medio, cada una pudo acceder a un apoyo de capitalización proyectada de hasta dos millones de pesos para insumos, maquinaria y equipos, impulsando así su autonomía y sostenibilidad económica. Además, durante el evento se entregaron diplomas y kits tecnológicos, lo que permitió reconocer el compromiso de la comunidad y las organizaciones participantes en los procesos sociales y económicos desarrollados.

De acuerdo con Claudia Verónica Collante Dussan, alcaldesa local de Tunjuelito, "la memoria nos permite reconocer nuestras historias, encontrarnos como comunidad y seguir construyendo caminos de paz y reconciliación". En sus palabras, estos espacios fortalecen la convivencia y visibilizan el aporte de cada integrante de la localidad. Con este tipo de iniciativas, la Alcaldía Local de Tunjuelito sigue promoviendo actividades comunitarias que buscan crear un ambiente favorable para la construcción de paz y la reconciliación, desde un enfoque territorial y participativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trató la jornada ‘Tunjuelito es Memoria por la Paz, la Memoria y la Reconciliación’ en Bogotá?

La jornada ‘Tunjuelito es Memoria por la Paz, la Memoria y la Reconciliación’ consistió en una serie de actividades comunitarias enfocadas en promover la memoria histórica, la paz y la reconciliación en el sur de Bogotá. El evento incluyó un foro, una obra de teatro, un desfile de comparsas, una muestra gastronómica y talleres para fortalecer emprendimientos de mujeres víctimas del conflicto armado.

¿Cómo apoyó la Alcaldía Local de Tunjuelito a mujeres víctimas del conflicto armado durante el evento?

Durante la jornada, la Alcaldía Local de Tunjuelito organizó talleres dirigidos a 50 mujeres víctimas del conflicto armado, con el fin de fortalecer sus emprendimientos. Cada participante recibió apoyo proyectado de hasta dos millones de pesos en insumos, maquinaria y equipos, junto con diplomas y kits tecnológicos que buscan impulsar su autonomía y desarrollo económico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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