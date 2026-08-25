Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Gabinete al Barrio’, impulsada por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, acercó recientemente al secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, a la comunidad del parque Sucre, conocido como el parque de los Hippies, en Chapinero. A esta jornada asistieron el subsecretario de Seguridad, Alberto Sánchez; la alcaldesa local, Catherine Chaves; el teniente coronel Óscar Rodríguez, comandante de la Estación de Policía de Chapinero, y el coronel Álvaro Enrique Mora, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá, según lo reportó la Secretaría Distrital de Seguridad.

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El objetivo principal del recorrido fue hacer un balance de la labor realizada por los Gestores del Orden desde su llegada en 2026. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, los funcionarios constataron la eficacia de los patrullajes policiales y las estrategias implementadas en puntos priorizados de la localidad, incluyendo la vigilancia y control en el parque. Los vecinos expresaron satisfacción con la presencia de los Gestores del Orden, especialmente por mejorar los controles nocturnos y reducir el ruido que afecta su descanso. También resaltaron avances en la disminución de riñas, el consumo de alcohol y estupefacientes en espacios públicos y una mejor gestión de residuos.

No obstante, la comunidad solicitó durante el recorrido un fortalecimiento de los patrullajes y controles de la Policía de Bogotá, particularmente para prevenir el uso inadecuado del espacio público, como la utilización de zonas del parque para orinar. Además, pidieron a la Secretaría profundizar en iniciativas de cultura ciudadana para la convivencia.

En cuanto a tecnología, el secretario Restrepo anunció la integración de cámaras privadas a la red de vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y revisiones a cocinas ocultas en Lourdes. Desde marzo, la Secretaría Distrital de Seguridad hizo un llamado a diversas entidades, como conjuntos residenciales y comercios, para conectar cámaras que estén orientadas al espacio público, con color y al menos 2 megapíxeles de resolución.

Datos proporcionados por la Secretaría muestran una reducción significativa de delitos en la zona tras la intervención de los Gestores del Orden: el hurto de automotores bajó un 100 %, el de residencias un 30 %, el de personas un 10 % y el de celulares un 14 %, en el área comprendida entre la calle 53 y la 64, entre la avenida Caracas y la carrera séptima.

La ciudadanía recuerda la importancia de denunciar hechos contrarios a la convivencia o delitos usando la Línea de Emergencias 123, herramienta esencial para iniciar procesos de investigación y sanción, contribuyendo a una ciudad más segura, de acuerdo con la información oficial.

¿Cómo ha impactado la presencia de los Gestores del Orden en la seguridad del parque de los Hippies?

La Secretaría Distrital de Seguridad informó que, desde la llegada de los Gestores del Orden en 2026, se ha evidenciado una disminución de problemáticas como el ruido nocturno, riñas, y consumo indebido de alcohol y drogas en el parque de los Hippies. Además, se registró la reducción de delitos como el hurto de automotores, residencias, personas y celulares, lo que ha sido percibido positivamente por los residentes del sector.

¿Cuáles son los requisitos para conectar cámaras privadas al sistema C4 de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, las cámaras privadas aptas para conectarse al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) deben estar orientadas hacia la calle o el espacio público, ofrecer imagen a color y contar con una resolución mínima de 2 megapíxeles, condiciones que amplían la capacidad de monitoreo de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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