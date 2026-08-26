Una cámara de seguridad registró el momento en que varios hombres armados asaltaron a custodios de carro valores durante el mediodía de este martes 25 de agosto en el barrio Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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En la grabación se observa cómo los sujetos se aproximan a los trabajadores y los intimidan con armas para obligarlos a entregar los elementos que llevaban consigo. La acción ocurre en pocos segundos y posteriormente los responsables se retiran del lugar.

El video permite conocer parte de la forma en que fue cometido el hurto y aporta imágenes de los hombres que participaron en el hecho. Este material podría ser utilizado por las autoridades para avanzar en la identificación de los responsables.

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Las imágenes serán clave para la investigación, pues permiten identificar la forma en que actuaron los asaltantes y aportar elementos para su búsqueda. Las autoridades deberán establecer ahora el monto del hurto y las circunstancias en las que los responsables escaparon.

#BOGOTÁ. Cám/seguridad, captó el momento exacto en que hombres armados asaltaron a custodios de valores este 25AGO, al mediodía. Según información que circula en grupos de WhatsApp, el hecho ocurrió en el b/Perdomo, loc/Ciudad Bolivar. Los asaltantes despojaron a los guardias del… pic.twitter.com/1NT3XZKIeg — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 26, 2026

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