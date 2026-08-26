Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá continúa consolidándose como uno de los escenarios culturales más vibrantes del país, y una muestra de ello es el próximo concierto de Los 50 de Joselito en el Teatro El Ensueño, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Este evento, programado para el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 8 p.m., promete ser una fiesta llena de música y tradición colombiana, con una de las agrupaciones consideradas emblema de la música tropical nacional. Según información compartida por el portal oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Los 50 de Joselito llegarán con una propuesta que ha conquistado corazones durante más de 28 años, refrescando los clásicos de la música popular con un sonido vibrante y actual, sin perder la esencia festiva que los ha caracterizado desde sus inicios.

Sigue a PULZO en Discover

La velada está pensada como un espacio para celebrar los géneros que han acompañado a generaciones de colombianos: cumbia, paseo, merengue colombiano, vallenato y muchos otros ritmos tradicionales. En palabras del evento, será una noche para "cantar, bailar y reencontrarse con esos ritmos que hacen parte de la memoria musical de los colombianos", evidenciando el deseo de mantener viva la tradición y cohesión social a través de la música. La agrupación busca que tanto familias, como amigos y amantes de la buena música encuentren un punto de encuentro en el Teatro El Ensueño, convertido esa noche en una gran pista de baile.

Desde sus inicios, Los 50 de Joselito se han consolidado como referentes de la cultura musical del país. A lo largo de su carrera, han interpretado éxitos como "El Bailador", "La Espumita del Río", "Hace un Mes", "Suéltala Pa' Que Se Defienda", "El Pájaro Amarillo", "Dame Tu Mujer José" y "La Cinta Verde". Su talento ha trascendido fronteras, permitiéndoles presentarse no solo en distintos escenarios de Colombia, sino también en países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Australia y diversas ciudades de Europa, de acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de Bogotá.

La entrada para este concierto tiene costo y se puede adquirir a través de TuBoleta. Así, Bogotá y el Teatro El Ensueño se llenarán de fiesta el próximo 5 de septiembre, reafirmando una vez más la vocación cultural que distingue a la ciudad.

¿Cuál es la trayectoria de Los 50 de Joselito en la música tropical colombiana?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Los 50 de Joselito cuentan con más de 28 años de historia, consolidándose como una de las agrupaciones más representativas de la música tropical tradicional en Colombia. Han recorrido escenarios tanto nacionales como internacionales, logrando éxitos que forman parte del repertorio festivo del país.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Los 50 de Joselito en Bogotá?

El concierto se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 8 p.m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Las entradas están disponibles con costo, según lo informado en el sitio oficial de la ciudad y la boletería se adquiere a través de TuBoleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z