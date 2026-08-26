Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, una de las iniciativas más relevantes para fortalecer la prevención y gestión de riesgos es la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con la información oficial, este programa impulsa espacios de participación en los que la ciudadanía y los diferentes grupos representativos pueden involucrarse de forma directa en las decisiones y acciones relativas a la seguridad y bienestar de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), entidad encargada de coordinar estas estrategias, invita a todos los interesados a hacer parte del Cuarto Diálogo Ciudadano correspondiente a la vigencia 2026.

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La jornada será el jueves 27 de agosto, de 8:30 a. m. a 11:00 a. m., y se llevará a cabo en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, ubicada en la carrera 38 # 59B - 43 sur. Según el IDIGER, el objetivo central de este encuentro es socializar el rol de la participación ciudadana en la gestión del riesgo. Este tipo de espacios buscan generar conciencia y apropiación sobre los riesgos existentes en la ciudad, así como fortalecer conocimientos para la prevención y reducción de posibles eventos adversos.

Para quienes desean participar, es obligatorio inscribirse previamente llenando un formulario en línea dispuesto por el propio IDIGER. No se establece ningún otro requisito, lo que facilita que habitantes de diversos sectores, organizaciones y ciudadanos interesados puedan sumarse al diálogo. La jornada hace parte de una estrategia más amplia que busca mantener las puertas abiertas para la expresión de inquietudes de la comunidad sobre la gestión de riesgos, además de fomentar el trabajo conjunto por una ciudad más segura y resiliente.

La entidad también da a conocer, a través de sus redes sociales, detalles sobre la programación y la importancia de la jornada. De esta manera, las plataformas digitales se convierten en aliados clave para visibilizar las acciones, motivar la asistencia y ofrecer información relevante a la ciudadanía. Como parte de su labor, IDIGER busca que estos esfuerzos tengan eco tanto en espacios presenciales como en la esfera virtual, mostrando con ello el interés de diversificar los canales de comunicación y participación para un impacto más amplio y efectivo en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Cuarto Diálogo Ciudadano del IDIGER en Bogotá?

El Cuarto Diálogo Ciudadano del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) en Bogotá es un espacio de encuentro que promueve la participación ciudadana en la gestión del riesgo, a través de la socialización de temas y experiencias sobre prevención y reducción de riesgos en la ciudad, permitiendo la expresión de opiniones y la construcción conjunta de soluciones.

¿Cómo inscribirse al evento de gestión del riesgo en Ciudad Bolívar?

Para inscribirse al evento de gestión del riesgo que tendrá lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, los interesados deben completar un formulario en línea proporcionado por el IDIGER, disponible en sus canales oficiales, facilitando así el acceso y la participación de todos los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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