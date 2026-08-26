El presidente Abelardo de la Espriella mostró imágenes del traslado de 20 presos considerados de alta peligrosidad que permanecían recluidos en Barranquilla y que fueron enviados bajo estrictas medidas de seguridad hacia Bogotá.

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El video publicado por el mandatario llamó especialmente la atención por las imágenes de los internos durante el operativo: aparecen con las manos y los pies esposados, con el cabello rapado y vestidos con uniformes, mientras son trasladados hacia un avión.

La escena rápidamente recordó las imágenes difundidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante los traslados de integrantes de estructuras criminales hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde los reclusos son movilizados bajo fuertes medidas de seguridad.

(Vea también: “Los tratan de esclavos”: hombre que salió de cárcel de Bukele reveló cómo viven colombianos presos)

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De la Espriella acompañó el video con un mensaje en el que dejó clara la postura de su Gobierno frente al control de las cárceles.

“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”.

Según explicó el mandatario, la operación se realizó bajo su orden directa y tuvo como objetivo acabar con lo que calificó como “privilegios” de algunos presos y evitar que continuaran coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión.

“Les acabé los privilegios, el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”, aseguró.

El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros… pic.twitter.com/lAr72ivFkt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

¿Quiénes son los presos trasladados?

Los 20 privados de la libertad permanecían en diferentes lugares de Barranquilla. Diez estaban en estaciones de Policía y los otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad.

Entre los trasladados aparecen personas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Costeños y Los Pepes.

En el listado están Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de Los Costeños; y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, también señalado como integrante de esa organización. También fueron mencionados Erick Fabián Molina Mendoza, Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’; José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’.

El Gobierno informó que el traslado se hizo con apoyo de la Fuerza Pública y bajo “extremas medidas de seguridad”, con el propósito de evitar fugas, rescates o atentados.

¿Qué pasará con ellos?

Los 20 presos fueron llevados inicialmente a Bogotá, pero no necesariamente permanecerán allí. De acuerdo con la orden anunciada por el presidente, durante los siguientes 15 días serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, según las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.

De la Espriella aseguró que la intención es impedir que las estructuras criminales sigan utilizando las cárceles como centros de operaciones.

“La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, afirmó.

Y cerró con una advertencia que resume la política carcelaria que pretende imponer su Gobierno:

“Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.

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