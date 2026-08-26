Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Arbey Molina Sánchez, un joven de 26 años, fue asesinado a tiros en una situación que ha conmocionado a los habitantes del barrio La Ceiba, en el municipio de Ansermanuevo. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el hecho ocurrió la noche del lunes 24 de agosto, cuando Molina se encontraba frente a su vivienda, ubicada en la calle 2 con carrera 6 del mencionado sector.

Sigue a PULZO en Discover

Según los reportes, alrededor de las 10:15 de la noche, dos individuos que transitaban en una motocicleta se acercaron hasta el lugar donde la víctima se hallaba. Sin pronunciar palabra alguna, uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Arbey Molina, quien murió en el sitio a causa de las graves heridas producidas por los proyectiles. Las imágenes del caso, difundidas por el diario, muestran la intervención de las autoridades en el lugar de los hechos, adonde acudieron tan pronto recibieron el aviso sobre el ataque.

La Policía llegó rápidamente y procedió a acordonar el área, con el objetivo de permitir que los equipos de investigación criminal pudiera recoger pruebas y evitar la alteración de la escena. De inmediato, personal de Criminalística de la Sijín –la Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía– realizó la inspección técnica del cadáver y recopiló elementos materiales que serán clave para el esclarecimiento del homicidio. Se verificó que Arbey Molina presentaba impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Una vez desarrolladas las primeras diligencias judiciales, los investigadores trasladaron el cuerpo hasta la sede de Medicina Legal en Cartago, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente, procedimiento forense que permitirá establecer oficialmente las causas de la muerte y recolectar información para la investigación.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han producido capturas relacionadas con el asesinato de Molina Sánchez. El principal propósito de la investigación es identificar a los responsables y determinar las razones detrás del crimen. El caso sigue bajo investigación y la comunidad permanece a la espera de avances oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de la investigación sobre el asesinato de Arbey Molina Sánchez en Ansermanuevo?

La investigación del homicidio de Arbey Molina Sánchez continúa activa. Hasta la fecha, la Policía y el personal de la Sijín han recogido pruebas y realizaron la inspección técnica al cadáver, pero no se han reportado capturas. Las autoridades mantienen el esfuerzo por identificar a los autores del ataque y esclarecer los móviles detrás de este violento hecho, según lo reportado por El Diario.

¿Qué es la necropsia y por qué es importante en un caso de homicidio?

La necropsia es el examen médico legal realizado al cadáver para determinar las causas exactas de la muerte y recolectar evidencia relevante. En casos de homicidio, como el de Arbey Molina Sánchez, este procedimiento es fundamental para confirmar la naturaleza de las lesiones, la cantidad de impactos y cualquier otro detalle que pueda entregar pistas a los investigadores judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.