Por: DIARIO DEL PEREIRA

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José Alberto Agudelo Arroyave, un hombre de 59 años ampliamente conocido en el sector del barrio Samaria II en Pereira, fue asesinado en la vía pública durante la tarde del 25 de agosto. El hecho se registró cerca de las 2:50 p. m., cuando la víctima estaba sentado en el andén, frente a la tienda La Avioneta, tomando una cerveza. Un sujeto desconocido se aproximó caminando, sacó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó seis veces en la cabeza. Inmediatamente después del ataque, el agresor huyó en dirección al sector de la caseta comunal. Como informaron las autoridades y de acuerdo con lo publicado por El Diario, la violenta escena generó gran alarma entre los habitantes del sector.

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Al sitio llegaron las autoridades, quienes encontraron a José Alberto tendido en el andén, en medio de un charco de sangre. De inmediato acordonaron la zona para realizar la inspección judicial correspondiente. Integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Pereira se encargaron de la inspección técnica tanto del lugar como del cuerpo. Como parte del procedimiento, se confirmó que la víctima recibió seis impactos de bala en la cabeza. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para realizar la necropsia y avanzar con los requerimientos judiciales.

La noticia conmocionó no solo a la familia, sino también a la comunidad de Samaria II. José Alberto vivía con su esposa y era reconocido por dedicarse al arriendo de apartamentos, varios de ellos en el mismo barrio. El día del crimen, salió antes del mediodía para realizar algunos arreglos en un apartamento de su propiedad. Sin embargo, cerca de las 2:45 p. m., su esposa fue contactada por una vecina, quien le informó lo sucedido afuera de la tienda y frente al parque. Esta llamada rompió rotundamente la tranquilidad de la familia Agudelo Arroyave.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Diario, quienes conocieron a la víctima lo recuerdan como una persona amable, trabajadora y de buen corazón. Resaltaron que José Alberto era reconocido por evitar conflictos y mantener una relación armoniosa con su comunidad. Su asesinato ha dejado una profunda tristeza y muchas preguntas sin resolver entre vecinos y familiares, quienes aún no comprenden las razones detrás de este hecho, más aún en un contexto donde Pereira ha registrado 107 homicidios en lo corrido del año.

¿Cuáles fueron las circunstancias del asesinato de José Alberto Agudelo Arroyave en Pereira?

El crimen ocurrió el 25 de agosto, en pleno día, mientras José Alberto se encontraba sentado frente a la tienda La Avioneta en el barrio Samaria II. Sin aviso previo, un hombre se acercó, le disparó seis veces en la cabeza y luego huyó. El asesinato ocurrió en un momento de alta emergencia para Pereira por el reciente terremoto y causó gran alarma en la comunidad, según El Diario.

¿Cómo era la relación de José Alberto Agudelo Arroyave con su comunidad en Samaria II?

Según varios testimonios recogidos por El Diario, José Alberto era considerado una persona amable, servicial y trabajadora. Sus vecinos lo recuerdan como una persona de bien, sin antecedentes de conflictos y con una vida dedicada a su familia y al arriendo de apartamentos, lo que hace que su muerte violenta sorprenda y afecte profundamente a su círculo cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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