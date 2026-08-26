Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto sacudió los cimientos de barrios tradicionales como Berlín y Corocito, no solo en su estructura física, sino también en la identidad y la memoria de quienes permanecen en sus calles. Según reseña El Diario, muchas veces se ha dicho que los barrios más tranquilos pueden resultar monótonos, mientras que lugares como Berlín y Corocito, con su bullicio y colorido, representan el alma popular de Pereira. Estos sectores, reconocidos por la resistencia de sus habitantes y por su historia obrera, hoy enfrentan la dura realidad de la reconstrucción luego de perder techos y pertenencias bajo los escombros.

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La población impactada está compuesta principalmente por adultos mayores, descendientes de las familias que construyeron, desde la base, la Pereira moderna. Estas personas ahora ven derrumbarse no solo sus casas sino también parte de su historia, mientras sobreviven entre plásticos y carpas improvisadas. La solidaridad comunitaria se mantiene como una de las principales herramientas para enfrentar la emergencia, aunque muchos habitantes sienten ausencia de apoyo real por parte de la Alcaldía.

Berlín, descrito en el reportaje de El Diario como una especie de Europa de posguerra incluso antes del sismo, atraviesa ahora un olvido aún más profundo. En Corocito, uno de los sectores más antiguos de la ciudad y famoso por su vida social, la actividad de sus asaderos y restaurantes fue brutalmente interrumpida por el desastre. Sin embargo, la llegada de productos de grandes marcas muestra cierta esperanza de reactivación, aunque la comunidad aún enfrenta escasez y deterioro.

El relato personal de Clemencia Díaz Román refleja el drama de muchas familias: la de ella perdió su vivienda en la calle 9 y, por si fuera poco, la emergencia le arrebató a su madre, quien falleció de un infarto en medio del caos. De igual forma, Juan Germán Salazar López y sus hermanos contemplan la pérdida de un hogar de ochenta años de historia familiar, sobreviviendo en condiciones precarias y dependiendo en parte de la generosidad de un vecino que les gestiona comida aun estando en situación de discapacidad.

El terremoto también expuso problemas estructurales previos, como la proliferación de inquilinatos y el abuso en los precios de los arriendos, que ahora llegan hasta un millón de pesos por habitaciones básicas. En paralelo, iniciativas juveniles como la de Kenner Arboleda, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), han permitido la operación de ollas comunitarias que alimentan a cientos de damnificados gracias a donaciones internacionales.

En medio de tensiones por la repartición de ayudas y la llegada de población migrante flotante, los habitantes siguen luchando por recuperar la vida comercial y el sentido de comunidad, apoyados en la solidaridad vecinal y en pequeñas acciones diarias como las de Guillermo Mejía, quien reconstruye su vida con sus propias manos.

¿Cuál es la situación actual de los damnificados por el terremoto en Corocito y Berlín?

De acuerdo con El Diario, los damnificados en estos sectores viven bajo carpas y plásticos, enfrentando pérdidas patrimoniales y la ausencia de soluciones de parte de las autoridades locales. Gran parte de la atención se sostiene por la solidaridad entre vecinos, ollas comunitarias y donaciones internacionales.

¿Cómo afecta la especulación y el abuso en los arriendos tras el desastre en estos barrios?

La especulación ha hecho que el costo de rentar habitaciones básicas aumente hasta tres o cuatro veces de su valor previo, llegando a cifras como un millón de pesos mensuales si cuentan con baño y cocina, lo que supone un obstáculo adicional para quienes buscan un hogar tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.