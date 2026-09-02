Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un contundente golpe a las estructuras armadas ilegales fue reportado en el departamento del Tolima, luego de una operación desarrollada de manera conjunta entre la SIJIN de la Policía del Tolima y el Batallón de Infantería N.° 17 de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. En este operativo, según informaron las propias autoridades, se logró la captura de cuatro integrantes de la estructura Gerónimo Galeano, organización señalada de realizar actividades criminales en esta región del país. Además, las fuerzas públicas pusieron a salvo a una adolescente de 14 años que permanecía bajo el poder de este grupo delictivo.

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De acuerdo con los reportes oficiales, los cuatro capturados recibieron una condena de 68 meses de prisión junto con una multa correspondiente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallo judicial se sustentó en la responsabilidad de estas personas en los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Estos resultados, informados por la Policía del Tolima y el Ejército Nacional, se dieron tras un proceso de investigación y seguimiento conjunto en la zona.

Durante el procedimiento fueron incautados diversos elementos considerados de alto valor estratégico para la estructura, entre ellos cinco fusiles calibre 5.56, varias pistolas, granadas, así como artefactos explosivos improvisados. Adicionalmente, se decomisaron 45 detonadores, un iniciador eléctrico, proveedores y 667 cartuchos de munición. Entre la evidencia también se hallaron vestimentas y distintivos utilizados para identificar a los miembros de la organización: camuflados, prendas tácticas, brazaletes, pañoletas y pancartas con referencias tanto al Frente Gerónimo Galeano como a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Según información recopilada por las autoridades, los detenidos habrían sido enviados a la zona de Santiago Pérez, en Ataco, especialmente en el sector de Puente Amarillo. Allí tenían la tarea de realizar seguimientos a alias ‘Richard’ y ejecutar homicidios contra integrantes de otra facción de las disidencias armadas, en el marco de las disputas entre estos grupos irregulares.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó el éxito de la operación y valoró la coordinación entre la Policía y el Ejército para obtener este resultado. Matiz subrayó que estas acciones representan un avance en la protección y seguridad de los habitantes del Tolima, manteniendo el llamado a no bajar la guardia y fortalecer la lucha institucional contra las estructuras criminales. En sus palabras, "en el Tolima no vamos a retroceder. A los criminales los perseguimos hasta capturarlos”, añadió reafirmando: “Con seguridad todo, sin seguridad nada”.

¿Cuál fue el objetivo principal de la operación contra la estructura Gerónimo Galeano en Tolima?

El objetivo principal de la operación era capturar integrantes de la estructura Gerónimo Galeano, quienes adelantaban actividades criminales en el departamento. Además de desarticular parte de esta organización y decomisar un importante arsenal, las autoridades lograron rescatar a una menor de edad que permanecía en poder del grupo armado en el sector de Santiago Pérez, Ataco.

¿Qué delitos se comprobaron contra los cuatro capturados de la estructura Gerónimo Galeano?

Los cuatro detenidos fueron encontrados responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, según lo establecieron las autoridades y el proceso judicial, lo que llevó a que recibieran penas de prisión y multas económicas como sanción por su actividad criminal en Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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