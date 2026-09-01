La historia del capitán Ronald Moreno tuvo un giro que su esposa, Carolina Castañeda, todavía intenta entender. Después de 14 años de servicio en el Ejército, el oficial atravesó, según el relato de ella, varios meses de conflictos con superiores, anotaciones negativas en su hoja de vida y un periodo de 21 días durante los cuales habría permanecido aislado dentro de un batallón.

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Castañeda recordó el caso en una entrevista con ‘Relatos al Límite’, de Blu Radio y aseguró que su esposo había sido un militar comprometido con su profesión y con sus soldados. Según su versión, durante años tuvo una hoja de vida destacada y aspiraba a ocupar cargos importantes dentro de la institución.

La situación, de acuerdo con su relato, comenzó a complicarse después de un traslado a una base cercana a Buga, mientras Moreno afrontaba problemas en la columna y debía realizar terapias por unas hernias discales.

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Posteriormente, una valoración médica en Cali habría determinado que necesitaba continuar con terapias y que estaba apto para una cirugía. Castañeda sostiene que, pese a esa situación, un superior ordenó que su esposo permaneciera en una habitación del casino del batallón.

La esposa asegura que el capitán estuvo allí durante 21 días, sin posibilidad de recibir visitas ni salir del lugar.

“Pasaron 21 días, 21 días que nunca se me van a olvidar en mi vida”, recordó.

Según su testimonio, después de aproximadamente 16 días decidió presentar una acción judicial para reclamar por la situación y argumentó que la medida también afectaba a sus dos hijos menores de edad. Castañeda sostiene que posteriormente una autoridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estableció que había existido una vulneración relacionada con los menores.

De una hoja de vida destacada a 13 anotaciones negativas

A la situación del aislamiento se sumaron, según Castañeda, los problemas que Moreno habría tenido con algunos superiores.

La esposa afirma que el capitán cuestionó decisiones relacionadas con actas, municiones y elementos destinados a los soldados. En esos meses, asegura, aparecieron 13 anotaciones negativas en su folio de vida, algo que le resultaba difícil de entender debido a los reconocimientos que había recibido durante sus años anteriores de servicio.

“Yo nunca entiendo cómo un militar que había tenido una hoja de vida intachable pudiera terminar con 13 anotaciones negativas en menos de seis meses”, manifestó.

De acuerdo con su versión, algunas de las anotaciones estaban relacionadas con supuestos desacatos o incumplimientos de órdenes. Sin embargo, Castañeda considera que varias situaciones podían estar relacionadas con las condiciones de comunicación existentes en la base.

La esposa también asegura que durante ese periodo comenzó a notar cambios en el comportamiento de Moreno. Según su relato, empezó a fumar pese a que no acostumbraba hacerlo, tenía dificultades para dormir y se despertaba asustado.

En uno de los episodios que más recuerda, el capitán le habría manifestado que temía por su vida.

Castañeda sostiene que Moreno sentía que estaba siendo perseguido o enfrentado con uno de sus superiores, aunque esas afirmaciones corresponden a la versión entregada por ella sobre lo que vivió su esposo durante aquellos meses.

Finalmente, el capitán consiguió un traslado a Florencia, Caquetá, donde trabajaría como ayudante de un coronel que, según su esposa, tenía una percepción positiva de su desempeño.

Las últimas palabras que Castañeda recuerda de esa etapa también quedaron grabadas en su memoria.

“Mi amor, me voy de este infierno, se acabó este infierno para nosotros”, habría dicho Moreno antes de emprender ese nuevo camino.

La pregunta de su esposa: ¿qué ocurrió durante esos 20 minutos?

El traslado, sin embargo, nunca llegó a convertirse en el nuevo comienzo que esperaba la familia.

El 26 de noviembre de 2021, el capitán habló por teléfono con su esposa. Según Castañeda, a las 5:30 de la mañana le pidió que no se demorara en preparar a su hijo menor para viajar. Más tarde, aproximadamente a las 8:30, le aseguró que un conductor estaba esperándola para llevarla al aeropuerto y que él iría a recibirla.

Pero unos 20 minutos después ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de la historia.

Castañeda recibió una llamada en la que le preguntaron si había hablado recientemente con Moreno. Ella respondió que sí y explicó que acababa de verlo mediante una videollamada.

Poco después le informaron que el capitán había muerto.

“Yo no entendía en qué 20 minutos una persona piensa en quitarse la vida”, afirmó la mujer.

De acuerdo con el testimonio que recibió de personas que se encontraban en el batallón, Moreno habría ingresado a la oficina del mayor Polanco para sostener una reunión. Castañeda asegura que desconoce qué ocurrió durante ese encuentro.

Según lo que posteriormente le contaron, el capitán habría salido alterado de la oficina, atravesó la Plaza de Armas y dio la orden de formar a los soldados. Después se habría apartado algunos metros y se escuchó el disparo.

Para Castañeda, ese intervalo concentra una de las principales preguntas que todavía tiene sobre la muerte de su esposo.

“¿Qué pasó en esos 20 minutos?”, se pregunta.

La familia continúa intentando conocer detalles sobre lo ocurrido y, según Castañeda, ha presentado documentos, denuncias y diferentes acciones ante entidades relacionadas con el caso.

Uno de los aspectos que cuestiona es que, según su versión, no existiría una documentación suficientemente clara sobre los 21 días que Moreno habría permanecido en el casino del batallón.

La mujer también asegura haber recibido amenazas para que abandonara sus denuncias y afirma que actualmente enfrenta procesos judiciales derivados de sus declaraciones públicas sobre el caso.

La muerte del capitán Ronald Moreno fue presentada oficialmente como un suicidio. No obstante, para su esposa, las circunstancias que rodearon sus últimos meses y, especialmente, lo ocurrido antes de su fallecimiento continúan dejando preguntas.

Cinco años después, Castañeda asegura que su búsqueda no ha terminado y que pretende preservar la memoria de quien, según su relato, dedicó 14 años de su vida al Ejército y a sus soldados.

“Si me toca repetirla mil veces, lo voy a hacer, porque la justicia yo sé que va a llegar”, concluyó.

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