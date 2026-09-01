Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

María Ovidia Palechor y James Flor no solo compartían una relación sentimental, sino que también estaban profundamente comprometidos con la defensa de comunidades rurales y pueblos indígenas. Su vida estuvo marcada por el trabajo articulado en favor de campesinos y grupos originarios, especialmente en el departamento del Cauca, región históricamente golpeada por la violencia. La mañana del 1 de septiembre, la confirmación del asesinato de la pareja, quienes fueron atacados en su casa en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, en Cajibío (Cauca), estremeció a quienes reconocían su labor como voces significativas en la denuncia de injusticias sociales. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, aunque las autoridades apenas inician sus investigaciones, en la memoria de sus allegados queda la certeza de que Palechor y Flor enfrentaron reiteradamente amenazas debido a lo incómodos que resultaban sus señalamientos contra violadores de derechos humanos.

Sigue a PULZO en Discover

La relevancia de sus denuncias, tanto a nivel local como regional, los convirtió en figuras de referencia en la defensa de los derechos fundamentales. Una voz cercana a su labor, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), describió a María Ovidia como una mujer de carácter fuerte, sensible frente a las víctimas y persistente al exigir responsabilidades al Estado. De acuerdo con Capaz, en varios momentos, las denuncias que impulsaba Palechor resultaron incómodas no solo para funcionarios estatales sino también para grupos armados al margen de la ley, presencia recurrente en la historia reciente del Cauca.

María Ovidia Palechor, quien pertenecía a la comunidad indígena yanakuna, inició su activismo en 2005, cuando se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, así como del Programa Mujer en el Cric. En su trayectoria, además de ocupar diversos cargos en esta organización, fue reconocida en 2015 con el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos, distinción que destacó su incansable compromiso. Recientemente, Palechor acompañó a los habitantes de La Pedregosa, quienes fueron víctimas de la masacre de El Túnel, ocurrida el 25 de abril, reafirmando su papel como defensora activa hasta sus últimos días.

Las autoridades investigan actualmente el doble homicidio y, aunque aún no hay claridad sobre los responsables, el impacto social y la pérdida quedan marcados en el testimonio de quienes, como Eduin Mauricio Capaz, valoraron su lucha y entrega.

¿Quién era María Ovidia Palechor y por qué su liderazgo era relevante para las comunidades indígenas del Cauca?

María Ovidia Palechor fue una líder social perteneciente a la comunidad yanakuna, reconocida por su defensa de los derechos humanos desde 2005. Coordinó programas clave en el Consejo Regional Indígena del Cauca, ganó el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en 2015 y se mantuvo activa hasta sus últimos días apoyando a víctimas de violencia, lo que la hizo una figura central para su entorno.

¿Cuál fue el impacto del asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor en el movimiento social del Cauca?

El asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor generó una fuerte conmoción entre organizaciones sociales e indígenas del Cauca. Su pérdida representa el silenciamiento de voces cruciales en la denuncia de injusticias, lo que incrementa el temor y la preocupación sobre la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y la vida en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.