Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave atentado con explosivos sacudió la noche del lunes 31 de agosto a la Estación de Policía de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información disponible, dos policías resultaron heridos como consecuencia directa del ataque. Entre ellos se encuentra Jhon Esteban Cárdenas, un joven auxiliar de Policía de tan solo 18 años, quien estaba cumpliendo su servicio en el momento en que ocurrió la explosión que afectó considerablemente las instalaciones de la estación policial. El impacto del ataque fue de tal magnitud que personal médico tuvo que trasladar de inmediato a Cárdenas a un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia y atención médica, mientras sus familiares y allegados esperan noticias sobre su recuperación.

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La situación se tornó aún más compleja debido a que otro uniformado, identificado como Luis Ernesto Ramírez y oriundo de Sardinata, resultó gravemente herido en el mismo evento violento. Según la información conocida, la explosión le causó la pérdida de una de sus extremidades inferiores, hecho por el cual también permanece bajo estricta supervisión del personal de salud. Esta agresión ha tenido un fuerte impacto tanto dentro de la Fuerza Pública como entre los habitantes de Los Patios, quienes expresan su temor y desasosiego ante la reciente escalada de violencia en la región.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de este atentado y cuáles podrían ser los motivos detrás de estos actos que han vuelto a poner en alerta al municipio y a la opinión pública de Norte de Santander. Esta acción violenta se enmarca en un contexto de creciente tensión y amenazas contra la Fuerza Pública en esta zona del país, donde este tipo de incidentes ha aumentado la inseguridad y la preocupación en la comunidad.

Este ataque no solo dejó a los dos uniformados lesionados, sino que también ocasionó afectaciones a otros policías y generó alarma entre la población civil. Según la información proporcionada, la incertidumbre sigue latente, mientras empresas de investigación avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los detalles de lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre los responsables del atentado con explosivos en Los Patios?

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando quiénes estarían detrás del ataque con explosivos en la Estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander. Según la información conocida, no se han revelado detalles específicos sobre los autores o los motivos del atentado, pero las indagaciones siguen en curso para identificar a los responsables.

¿Cuál es la situación de los policías heridos tras la explosión en Norte de Santander?

Después del atentado del 31 de agosto, los policías Jhon Esteban Cárdenas y Luis Ernesto Ramírez permanecen bajo atención médica. Ramírez sufrió la pérdida de una de sus extremidades inferiores y ambos se encuentran hospitalizados, mientras sus familias y allegados esperan noticias sobre su evolución. El caso ha impactado profundamente a la comunidad y a la Fuerza Pública de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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