Por: Portal Bogotá

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El escenario cultural de Bogotá se renueva con propuestas que trascienden lo tradicional. Una de las más destacadas es el concierto inmersivo de ‘Cerrero y La Marea’, que se presentará en el Domo del Planetario de Bogotá el viernes 18 de septiembre de 2026, a las 8:00 p. m. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este espectáculo invita a vivir la conexión entre los sonidos del Pacífico colombiano y el firmamento, creando una experiencia multisensorial para todas las edades.

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Detrás de este proyecto está Diego Gómez, productor musical conocido como Cerrero, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sello Llorona Records y en Discos Pacífico. Cerrero se ha unido a Juan Carlos ‘Cankita’ Mindinero y William Martínez, integrantes de la agrupación tumaqueña Bejuco, para fusionar su talento en la creación de un universo sonoro y visual. El evento combina la consola análoga, samplers y sintetizadores, elementos que junto a la marimba y los ritmos tradicionales del Pacífico, dan vida a nuevas maneras de conectarse con esta región, según la reseña divulgada por el Idartes.

La experiencia se desarrolla bajo el formato Fulldome, una tecnología que permite la proyección audiovisual en 360 grados sobre la cúpula del Planetario. Esto sumerge al público de manera envolvente en imágenes y sonidos, rodeándolo completamente, y permitiendo percibir la música y lo audiovisual como una sola vivencia. Este tipo de formato destaca la intención de la programación del Planetario de Bogotá por explorar los cruces entre arte, ciencia y tecnologías inmersivas, abriendo caminos novedosos para quienes buscan formas diferentes de vivir la música y la creación digital.

La ubicación del Planetario de Bogotá, en la calle 26B #5-93, en el centro de la ciudad, lo convierte en un punto de encuentro accesible para bogotanos y visitantes. La boletería para asistir al concierto está disponible en línea, y el evento promete, de acuerdo con su promoción, crear un “universo hipnótico” donde la música y lo visual transportan al espectador al corazón cultural del Pacífico colombiano sin salir de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde es el concierto inmersivo de Cerrero y La Marea en Bogotá?

El concierto se realizará en el Domo del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, en el centro de la ciudad. Este escenario está acondicionado para experiencias envolventes, permitiendo la proyección Fulldome y facilitando la fusión entre música, tecnología y arte.

¿Qué es el formato Fulldome utilizado en el Planetario de Bogotá?

Fulldome es una tecnología de proyección audiovisual que cubre todo el domo del recinto en 360 grados, envolviendo al espectador en imágenes y sonido simultáneamente. Esta técnica transforma cualquier función en una experiencia inmersiva, haciendo que el público se sienta literalmente dentro del espectáculo, como ocurre en algunos eventos del Planetario de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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