Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 2 de septiembre de 2026, diversos barrios de Bogotá experimentan cortes de luz programados. Las interrupciones se deben a trabajos que Enel Colombia, empresa encargada de la distribución eléctrica en la ciudad, desarrolla en las redes de suministro. La compañía realiza estas actividades con el fin de mejorar y mantener la infraestructura, lo que implica la suspensión temporal del servicio en varios sectores.

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De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y comunicada por Enel Colombia, las localidades afectadas son Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo y Usaquén. Por ejemplo, en Fontibón, el barrio Villa Alsacia estará sin luz desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., específicamente de la carrera 70 a la carrera 72 entre calles 11 y 13. En Kennedy, habrá suspensiones escalonadas en barrios como Alquería La Fragua II, Dintalito, Hipotecho Sur y Jorge Uribe Botero, con horarios que varían entre las 7:15 a. m. y las 5:00 p. m.

En Los Mártires, el corte corresponde al barrio Eduardo Santos entre las 8:15 a. m. y las 12:00 m., mientras que en Puente Aranda, el barrio La Trinidad será intervenido de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Rafael Uribe Uribe se verá afectado en el barrio Diana Turbay desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Asimismo, Santa Fe tendrá suspensión en el barrio San Bernardino de 7:30 a. m. a 5:30 p. m., Teusaquillo en Chapinero Occidental de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., y Usaquén en Molinos Norte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Enel Colombia, a través de sus canales oficiales, ha emitido recomendaciones para los usuarios durante estos cortes. Entre los consejos, destaca la importancia de desconectar los electrodomésticos para evitar posibles fallas cuando regrese la energía y planificar las actividades cotidianas considerando los horarios anunciados. También aconseja mantener la puerta de la nevera cerrada para conservar los alimentos en buen estado y autorizar el ingreso del personal técnico cuando sea necesario, validando siempre su identidad llamando al número 601 5 115 115, sugerido por la empresa para tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

En suma, los cortes programados de este miércoles buscan garantizar mejoras en la red eléctrica y fortalecer la confiabilidad del servicio en Bogotá, priorizando la información clara y la prevención de incidentes durante el proceso, según instrucción de Enel Colombia.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el miércoles 2 de septiembre de 2026?

Según lo informado por Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, los barrios afectados por los cortes de luz este miércoles 2 de septiembre de 2026 incluyen Villa Alsacia en Fontibón; Alquería La Fragua II, Dintalito, Hipotecho Sur y Jorge Uribe Botero en Kennedy; Eduardo Santos en Los Mártires; La Trinidad en Puente Aranda; Diana Turbay en Rafael Uribe Uribe; San Bernardino en Santa Fe; Chapinero Occidental en Teusaquillo y Molinos Norte en Usaquén.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades según el horario de suspensión, evitar abrir la nevera para mantener los alimentos, permitir el acceso del personal técnico autorizado y verificar la identidad de los trabajadores llamando al 601 5 115 115. Estas acciones contribuyen a la seguridad y al correcto desarrollo de los trabajos en las redes eléctricas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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