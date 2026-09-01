Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 2 de septiembre de 2026 se programaron cortes de agua en Bogotá y en el municipio vecino de Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas suspensiones temporales se llevan a cabo para realizar obras y trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del líquido en varias localidades.

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En Bogotá, los barrios que se verán afectados están situados en diferentes localidades. En la localidad de Antonio Nariño, los cortes comenzarán a las 8:00 a. m. y se extenderán hasta las 6:00 p. m. El sector involucrado abarca desde la calle 13 sur hasta la calle 22 sur, entre la carrera 14 y la carrera 24G, incluyendo los barrios Restrepo y Restrepo Occidental. En este caso, se realizará un cambio de válvula, lo que permitirá optimizar el flujo de agua para los usuarios.

En la localidad de San Cristóbal, la interrupción del servicio será más prolongada, empezando a las 9:00 a. m. y terminando a las 9:00 a. m. del día siguiente. Afectará la zona comprendida entre la calle 68 sur y la diagonal 69 sur, desde la carrera 45B hasta la transversal 70D, lo que incluye los barrios Verona, Ensueño y Sierra Morena. El motivo de este corte es la ejecución de un mantenimiento preventivo, enfocado en verificar y asegurar el buen estado de las tuberías y otros elementos del sistema.

En Usaquén, los usuarios de los barrios Las Orquídeas y Toberín estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. del día siguiente, entre la calle 163A y la calle 170, desde la carrera 45 a la carrera 15. En esta ocasión, el corte se debe a un mantenimiento correctivo para solventar inconvenientes en la red de distribución.

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, la EAAB también programó cortes para el miércoles, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. del 3 de septiembre. Las zonas afectadas serán el barrio Ciudad Latina (de la carrera 15 a la carrera 17A, entre la calle 4 sur y la calle 40 sur) y el barrio Las Huertas (de la calle 4 sur a la calle 1, entre la carrera 17 y la transversal 7). Ambos casos obedecen a cierres a terceros, es decir, por intervenciones externas a la entidad.

Durante estos cortes, la EAAB recomienda a los usuarios llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes de que inicie la suspensión, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y usar el recurso de manera racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la empresa prestará el servicio de carrotanques, priorizando clínicas, hospitales y lugares con gran concentración de personas, mediante solicitud en la Acualínea 116.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha que tendrán cortes de agua el 2 de septiembre de 2026?

El 2 de septiembre de 2026, los cortes de agua en Bogotá afectarán los barrios Restrepo, Restrepo Occidental, Verona, Ensueño, Sierra Morena, Las Orquídeas y Toberín. En Soacha, están programados cierres en los barrios Ciudad Latina y Las Huertas. Esta suspensión tiene horarios y motivos diferentes en cada zona, por lo que es importante que los usuarios consulten el detalle para prepararse.

¿Qué recomendaciones da la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para los cortes de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugiere llenar los tanques de reserva antes del corte, evitar almacenar agua por más de 24 horas, usar el recurso solo para necesidades básicas como el lavado de manos y la preparación de alimentos, y solicitar el servicio de carrotanques en la Acualínea 116 si es un centro de alta concentración de público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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