Por: Portal Bogotá

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Bogotá impulsa la transformación de su sistema de salud pública con la apertura del décimo Servicio Especializado Resolutivo (SER) en la localidad de Suba, como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud (SDS), este avance se apalanca en el fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria y responde a la implementación del Modelo de Salud MAS Bienestar, cuya prioridad es acercar los servicios de salud a los territorios y solventar las necesidades específicas de la población. El SER Suba, adscrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., atenderá a 48.612 personas y trabajará de forma articulada con el Hospital Fray Bartolomé de las Casas y el Hospital de Suba, optimizando la atención según el nivel de complejidad.

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El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este nuevo modelo busca eliminar las largas esperas para acceder a consultas especializadas, una problemática que, según su experiencia directa con ciudadanos, podía superar hasta los diez meses. El propósito, señaló, es que los diagnósticos y tratamientos estén más cerca de donde vive cada paciente y evitar los desplazamientos innecesarios, una crítica tradicional al sistema bogotano.

La configuración poblacional atendida en el SER Suba muestra un fuerte componente adulto y de personas mayores: el 42 % son adultos y el 18 % mayores, lo que orienta la oferta hacia la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiocerebrovasculares, principales causas de mortalidad en la ciudad entre los 30 y 70 años, como reporta la SDS. Solo entre 2010 y 2025, estas enfermedades representaron cerca del 45,3 % de las muertes por este tipo de patologías.

El SER Suba ofrece una solución interdisciplinaria que incluye atención especializada, rehabilitación, apoyo terapéutico y servicios diagnósticos como geriatría, ginecología, medicina física y rehabilitación, ortopedia, optometría, oftalmología y terapias físicas y ocupacionales, además de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas. Según Gerson Bermont, secretario de Salud, la atención geriátrica es fundamental para abordar integralmente a quienes presentan múltiples afecciones y requieren acompañamiento profesional constante.

En el marco de la inauguración, Bogotá y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) firmaron el Plan Distrital de Aceleración para la Eliminación de Enfermedades Transmisibles, priorizando seis enfermedades como tuberculosis, lepra y sífilis congénita. Según Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Colombia, el esfuerzo se enfocará en reducir brechas y fortalecer la equidad en salud de las poblaciones más vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios médicos ofrece el nuevo Servicio Especializado Resolutivo (SER) en Suba?

El SER Suba incluye atención en especialistas como geriatría, ginecología, obstetricia, ortopedia, medicina física, rehabilitación, optometría, oftalmología y cuenta con terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiología, además de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas. Su objetivo es brindar atención integral, principalmente a adultos y personas mayores, abordando necesidades desde la prevención hasta el tratamiento y rehabilitación.

¿Qué son las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y por qué su atención es prioritaria en Bogotá?

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son afecciones de larga duración que no se contagian de persona a persona, como las cardiocerebrovasculares. En Bogotá, representan la principal causa de mortalidad en adultos, por lo que la oferta del SER Suba se orienta a la prevención, detección temprana y manejo integral de estos casos, buscando disminuir complicaciones y garantizar la continuidad del cuidado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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