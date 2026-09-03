Por: Noticiero 90 minutos

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El sismo reciente trajo consigo retos inesperados para las instituciones educativas, golpeando especialmente a los jardines infantiles que ahora enfrentan daños estructurales y la difícil tarea de mantenerse abiertos. Un ejemplo de esta situación es el Jardín Infantil Pilatunas, que tras 29 años brindando servicios a la comunidad, hoy busca alternativas para subsistir debido a la drástica reducción de estudiantes ocasionada por el terremoto. Así lo relata Adriana María Esguerra, directora de la institución, quien detalla que “indirectamente, la mayoría de los niños, pues viven en el sector aledaño y han sido desalojados de su vivienda. Tenemos una familia que lo perdió todo. Entonces, pues, de momento la población de niños se redujo a más del 50 % y en el momentico estamos solo con 10 niños. Esto afecta directamente al presupuesto”.

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Los desafíos no solo afectan a Pilatunas. Según información reportada, un total de 225.024 familias resultaron damnificadas por el sismo y muchas de ellas han tenido que desplazarse, lo que implica buscar nuevos cupos en jardines y colegios, incrementando la presión sobre el sector educativo. La Secretaría de Educación evaluó 338 sedes educativas en la ciudad, encontrando que 214 reportaban algún tipo de daño y 9 tuvieron que cerrar completamente debido a las afectaciones. Sin embargo, según Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali, las instituciones avanzan en su recuperación: “Hoy podemos afirmar que el 95% de nuestros estudiantes están en presencialidad con alternancia o con presencialidad completa.”

Pese al difícil contexto, los jardines buscan soluciones para no desaparecer. Pilatunas organiza talleres de arte, actividades para niños y familias, bingos y recolectas solidarias, como explica su directora: “Vamos a ofrecer aquí talleres de arte en las tardes para niños de 5 a 10 años. Con los papás estamos promoviendo un bingo para el 26 de septiembre. También tenemos una Vaki”. La solidaridad de empresas y organizaciones privadas también ha surgido en apoyo; por ejemplo, Arte Play ofrecerá talleres de artes plásticas en el jardín.

El llamado de los padres de familia es claro y urgente. Juan Pablo Renza, padre de un estudiante, insiste en la importancia de divulgar y apoyar: “Claro que tenemos que ayudar, que tenemos que intentar que más gente nos conozca. Queremos invitar también a empresarios cerca que de pronto tienen que venir a trabajar cerca y no tienen dónde dejar a sus hijos, que vengan y traigan a sus hijos, conozcan la institución.” Gracias a la unión de la comunidad, se busca sostener la educación preescolar y rescatar los jardines afectados tras el terremoto.

¿Cómo afectó el terremoto reciente a los jardines infantiles y colegios en Cali?

De acuerdo con información ofrecida por el Jardín Infantil Pilatunas y la Secretaría de Educación de Cali, el terremoto provocó que más de 225.024 familias tuvieran que desplazarse, reduciendo de manera significativa la matrícula en varias instituciones. Además, 214 de las 338 sedes educativas evaluadas presentaron daños y 9 se inhabilitaron completamente, lo que impactó tanto a jardines privados como a colegios públicos.

¿Qué estrategias están implementando los jardines afectados para sobrevivir tras el sismo?

Los jardines como Pilatunas están desarrollando talleres de arte, organizando bingos solidarios y promoviendo recolectas para mantener sus puertas abiertas. Además, con el apoyo de empresas y la comunidad, buscan nuevas maneras de atraer estudiantes y recursos, demostrando la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto en tiempos de crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.