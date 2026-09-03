Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali vive actualmente una etapa crucial de reconstrucción luego del fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según información difundida por la Alcaldía de Cali, los daños superaron el ámbito material y tocaron de fondo las dinámicas sociales, haciendo evidente la necesidad de sanar tanto estructuras físicas como heridas emocionales dentro de la comunidad. Aunque la recuperación de la infraestructura es prioritaria, las autoridades han enfatizado en el desafío simultáneo de fortalecer la cultura ciudadana y el comportamiento cívico para enfrentar las secuelas de la emergencia.

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En respuesta a esta compleja situación, surge una estrategia integral respaldada por la Alcaldía de Cali, cuyo enfoque va más allá de la reconstrucción de edificios y vías. El propósito es sensibilizar a los caleños respecto a la relevancia de sus acciones cotidianas y la importancia de reconstituir los lazos de solidaridad. Esta iniciativa, recogida bajo el lema ‘Cali es PazCívica’, resalta la idea de que la cultura ciudadana ya forma parte fundamental de la identidad de la población, un rasgo que, según la campaña, está integrado en el “ADN” caleño.

El 10 de agosto marcó un antes y un después en la forma como los habitantes de la capital del Valle interactúan entre sí. Las primeras horas tras la tragedia se caracterizaron por actos masivos de ayuda y socorro, demostrando la capacidad solidaria y empática de la sociedad local. De acuerdo con los materiales de la Alcaldía de Cali, la recuperación no puede limitarse al aspecto estructural, sino que requiere mantener y afianzar los valores colectivamente construidos durante la crisis.

La campaña busca consolidar esta actitud cívica mediante jornadas comunitarias, acompañamiento a familias afectadas y ejercicios prácticos de diálogo y corresponsabilidad. La premisa central, “Cali somos todos”, apunta a que el éxito de la transformación depende de la participación activa de la ciudadanía en el cuidado de los espacios comunes y en la promoción de un tejido social más fuerte. El objetivo final es asegurar mejores condiciones de vida para todos y proyectar a la ciudad hacia un futuro donde la cooperación y el sentido de pertenencia sean los principales activos ante nuevos desafíos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia de cultura ciudadana que impulsa Cali tras el terremoto?

La estrategia de cultura ciudadana puesta en marcha por la Alcaldía de Cali tras el terremoto del 10 de agosto se fundamenta en sensibilizar a la población sobre el valor de la solidaridad y la corresponsabilidad cotidiana. Incluye jornadas comunitarias, acompañamiento a familias damnificadas y ejercicios prácticos enfocados en la cooperación, todo esto bajo el lema ‘Cali es PazCívica’, con el objetivo de fortalecer la convivencia y el tejido social de la ciudad.

¿Por qué la Alcaldía considera esencial la cultura ciudadana en la reconstrucción de Cali?

Según la Alcaldía de Cali, la cultura ciudadana es esencial no solo para reconstruir físicamente la ciudad, sino para superar las heridas sociales y emocionales que dejó el terremoto. El componente social es visto como el cimiento del futuro de la región, ya que impulsa la integración comunitaria, la empatía y la acción corresponsable, elementos clave para afrontar colectivamente cualquier adversidad presente o futura.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.