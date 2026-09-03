Por: Noticiero 90 minutos

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Un incendio forestal afecta en estos momentos las inmediaciones del cerro de la Bandera, ubicado en el sector de la calle 1 con carrera 62, al sur de Cali, lo que ha generado alerta entre los habitantes de la zona. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, la emergencia se desarrolla específicamente en una de las zonas verdes reconocidas del área, donde las llamas han requerido una respuesta inmediata de los organismos de socorro.

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De acuerdo con el mismo medio, el Cuerpo de Bomberos de Cali desplegó una máquina de respuesta rápida junto con cuatro unidades de atención que se movilizaron directamente al punto crítico. Su principal objetivo es controlar el fuego y evitar que se propague hacia sectores habitados, así como minimizar el impacto ambiental que puede dejar este tipo de emergencias en la vegetación de la ladera.

Asimismo, debido a la magnitud del incendio y a la presencia de humo y llamas en cercanías a corredores viales principales, las autoridades decidieron restringir el paso vehicular sobre la avenida de los Cerros. Esta restricción se da específicamente en la intersección de la calle 1 Oeste, también conocida como Circunvalar, con carrera 62. Dicha medida busca proteger tanto a los equipos de emergencia como a los ciudadanos que transitan habitualmente por esta vía.

Hasta el momento, las labores de control y extinción continúan en desarrollo y se mantiene la expectativa sobre el tiempo que pueda tardar en restablecerse la normalidad. Mientras avanzan estos trabajos, se recomienda a los residentes y conductores de la zona evitar el sector y seguir las instrucciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad colectiva.

Este tipo de acontecimientos resalta la vulnerabilidad de las zonas forestales ante factores ambientales y la importancia de la respuesta coordinada de los organismos de socorro. El reporte no menciona las causas del incendio ni detalles sobre posibles daños materiales o personas afectadas, por lo que se mantiene como noticia en desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué zonas de Cali están afectadas por el incendio forestal del cerro de la Bandera?

El incendio forestal se registra en inmediaciones del cerro de la Bandera, específicamente en el sector de la calle 1 con carrera 62, al sur de Cali. Además, debido a la emergencia, se ha restringido el paso vehicular en la avenida de los Cerros, a la altura de la calle 1 Oeste o Circunvalar con carrera 62, según reportó Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué se restringió el paso vehicular en la avenida de los Cerros durante el incendio en Cali?

La decisión de restringir el paso vehicular en la avenida de los Cerros, a la altura de la calle 1 Oeste o Circunvalar con carrera 62, responde a la presencia de humo y llamas en la zona, lo que representa un riesgo para conductores, residentes y los equipos de emergencia que trabajan en el control del incendio forestal, según la información oficial del Cuerpo de Bomberos de Cali publicada por Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.