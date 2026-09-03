Por: Noticiero 90 minutos

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La emergencia ha trastocado la cotidianidad de cientos de emprendedoras en Cali, quienes enfrentan dificultades que van mucho más allá de reparar daños materiales. Según los datos recopilados por la Fundación WWB Colombia, se evidencia que la recuperación para ellas no solo significa reconstruir una pared o reabrir una puerta, sino buscar maneras de retomar y sostener sus actividades económicas tras la disminución en ventas y la pérdida de sus clientes habituales. Los estragos derivados del evento han afectado tanto los hogares como los micronegocios, que muchas veces comparten el mismo espacio físico, intensificando el impacto de la situación.

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El panorama se vuelve más crítico al analizar cifras de la Fundación WWB Colombia, institución que realizó una encuesta con cerca de 4.000 personas en 147 municipios que sufrieron los efectos de la emergencia. De acuerdo con el informe citado, el 80 % de los micronegocios consultados no estaban funcionando de manera normal y la mayoría incluso suspendió por completo sus operaciones. Esta cifra pone en evidencia la magnitud del problema, especialmente si se considera la relevancia de los micronegocios para el sustento de amplios sectores de la población.

En Cali existe una relación directa entre el hogar y el negocio para muchas emprendedoras, pues siete de cada diez personas encuestadas trabajan desde su casa. Por ello, cuando la vivienda resulta afectada, las consecuencias trascienden el ámbito familiar e involucran la producción, la atención de clientes y el almacenamiento de productos. Así, un daño en la vivienda equivale a una paralización casi total del flujo productivo y comercial, golpeando de manera severa la economía de quienes dependen de su pequeña empresa para generar ingresos.

Las consecuencias económicas son palpables: cerca de la mitad de las emprendedoras reportó una disminución de ventas y cuatro de cada diez mencionaron una reducción en la cantidad de clientes. Además, seis de cada diez personas consultadas manifestaron dificultades para cubrir los gastos esenciales de su hogar, lo que demuestra cómo la emergencia ha puesto en riesgo la estabilidad económica y social de muchas familias.

Por todo esto, el proceso de recuperación implica más que reparar el espacio físico; demanda restablecer las condiciones productivas, recuperar la clientela y asegurar los recursos mínimos para el sostenimiento familiar, retos que hoy siguen vigentes para las emprendedoras de Cali.

¿Qué resultados arrojó la encuesta de la Fundación WWB Colombia sobre los micronegocios en Cali?

De acuerdo con la Fundación WWB Colombia, alrededor del 80 % de los micronegocios encuestados señalaron que no están operando con normalidad, y muchos debieron suspender completamente sus actividades debido a la emergencia. Estas cifras destacan el impacto negativo sostenido en la actividad económica de la ciudad.

¿Por qué las afectaciones en vivienda impactan tanto a las emprendedoras de Cali?

La encuesta de la Fundación WWB Colombia mostró que siete de cada diez emprendedoras desarrollan su actividad productiva desde sus casas, por lo que cualquier daño en la vivienda interfiere directamente en el negocio, dificultando tanto la producción como la interacción con los clientes y el almacenamiento de productos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.