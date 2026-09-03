Desde el 1 de septiembre comenzó a aplicarse un nuevo programa de ahorro de energía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que modifica la forma en que se controla el consumo de electricidad de los hogares.

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La medida tendrá una duración inicial de seis meses y busca incentivar el ahorro mediante metas individuales para cada usuario.

Durante septiembre se estableció un periodo pedagógico en el que no se aplicarán cobros adicionales.

Sin embargo, las facturas comenzarán a mostrar la meta de consumo asignada a cada hogar y la diferencia frente al consumo real, para que los usuarios conozcan cómo funciona el esquema.

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A partir del siguiente ciclo de facturación, los hogares que superen el 110 % de su meta individual podrán recibir un cobro adicional en la factura de energía.

Por el contrario, quienes logren consumir menos del 90 % de la meta acumularán un saldo favorable como incentivo al ahorro, que se reflejará al finalizar los seis meses del programa.

La medida contempla excepciones para personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, así como para hospitales, colegios y estaciones de Policía. El objetivo es reducir el consumo excesivo y promover un uso más eficiente de la energía en los hogares colombianos.

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