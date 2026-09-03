Por: VALORA ANALITIK

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Muchos trabajadores pasan años buscando una mejor condición salarial, esperando un ascenso o tratando de encontrar una empresa que les ofrezca mayores ingresos y posibilidades de crecimiento.

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Sin embargo, existe una habilidad que puede marcar una diferencia importante al momento de acceder a determinados cargos y que muchas personas comienzan a desarrollar demasiado tarde: el dominio del inglés.

En Colombia, esta brecha empieza incluso antes de ingresar al mercado laboral. Solo 15 % de los estudiantes alcanza el nivel B1 o superior en inglés al terminar la educación media, de acuerdo con un análisis del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi sobre los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2025.

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El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa su posible impacto sobre los ingresos. Según estimaciones de PageGroup Latinoamérica, los profesionales bilingües pueden acceder a remuneraciones entre 30 % y 50 % superiores frente a quienes no dominan un segundo idioma, particularmente en industrias donde el inglés hace parte habitual de las actividades laborales.

Es decir, el idioma no necesariamente funciona como un simple elemento adicional en la hoja de vida. Para determinados perfiles y sectores, puede convertirse en una herramienta para acceder a posiciones mejor remuneradas y ampliar el número de empresas y mercados a los que puede aspirar un trabajador.

Colombia mantiene una brecha importante en inglés

El problema comienza desde la formación escolar. El análisis del ORE de la Universidad Icesi encontró que, en 2025, inglés fue el área de las Pruebas Saber 11 con menor nivel de logro. Apenas 15 % de los estudiantes alcanzó los niveles esperados, mientras que la diferencia entre colegios oficiales y no oficiales también fue considerable: 8 % frente a 33 %, respectivamente.

Esto significa que buena parte de los jóvenes llega al final de la educación media sin alcanzar un nivel que les permita desenvolverse con suficiente confianza en escenarios académicos o laborales en los que el inglés sea necesario.

El panorama también aparece en mediciones internacionales. El EF English Proficiency Index 2025 ubicó a Colombia en el puesto 76 del listado mundial, con un puntaje de 480 y dentro de la categoría de nivel bajo de dominio del idioma.

La situación contrasta con un mercado laboral en el que cada vez tienen mayor presencia las compañías multinacionales, los equipos distribuidos entre varios países y los modelos de trabajo que permiten prestar servicios desde Colombia para organizaciones ubicadas en otros mercados.

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Sectores como tecnología, servicios globales, comercio exterior, turismo, finanzas e ingeniería requieren trabajadores capaces de comunicarse con clientes, proveedores, compañeros y equipos internacionales.

Por eso, el beneficio de hablar inglés puede ir más allá de una negociación salarial dentro de una compañía. También puede ampliar el universo de vacantes al que puede postularse un profesional.

¿Por qué el inglés puede aumentar el salario de los trabajadores?

La diferencia salarial señalada por PageGroup no implica que cualquier persona que estudie inglés vaya automáticamente a recibir un aumento de 50 %. El impacto depende del cargo, la industria, la experiencia profesional y, especialmente, de que el idioma sea una herramienta necesaria para desempeñar el trabajo.

Cuando una posición exige comunicarse permanentemente con equipos internacionales, atender clientes extranjeros, participar en reuniones globales o trabajar con documentación técnica en inglés, la competencia lingüística adquiere un valor económico.

En Colombia ya existen ofertas laborales que reflejan esa demanda. Por ejemplo, actualmente se encuentran posiciones bilingües en áreas como finanzas, servicio al cliente, recursos humanos, ventas y asesoría jurídica, con cargos que exigen niveles avanzados de inglés. Esto ayuda a explicar por qué el dominio del idioma puede convertirse en un factor diferenciador entre candidatos con formación profesional y experiencia similares.

Catalina Acero, Country Manager de Berlitz Colombia, explica que el cambio también está relacionado con la transformación del mercado laboral: “Aprender inglés dejó de ser únicamente una herramienta para viajar o acceder a contenidos internacionales. Hoy es una competencia que puede influir directamente en la trayectoria profesional de una persona, desde el acceso a mejores oportunidades laborales hasta la posibilidad de trabajar para empresas ubicadas en cualquier parte del mundo”.

Aunque aprender inglés es posible en cualquier momento de la vida, la formación durante la adolescencia puede permitir que los estudiantes lleguen a la universidad y posteriormente al mercado laboral con una base más sólida.

Berlitz Colombia reportó un crecimiento de 9 % en las matrículas de sus programas Kids & Teens durante 2025, frente al año anterior. El resultado incluye sus modalidades presenciales, clases online con profesor en vivo y cursos de temporada.

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La compañía sostiene que durante esta etapa los estudiantes pueden fortalecer habilidades de comunicación, pronunciación y confianza para utilizar el idioma en situaciones reales.

“Cuando un joven aprende inglés no solamente incorpora vocabulario y gramática. También desarrolla confianza para comunicarse, capacidad de adaptación cultural y herramientas para desenvolverse en escenarios internacionales, competencias que hoy son altamente valoradas por las organizaciones”, señaló Acero.

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