Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) anunciaron una medida especial para apoyar a los trabajadores afectados por el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto.

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Durante septiembre, octubre y noviembre, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia no cobrarán la comisión de ley asociada al retiro de cesantías cuando estos recursos sean destinados a la compra o reparación de vivienda.

La decisión fue anunciada por Asofondos como parte de la campaña de apoyo a las personas damnificadas por la emergencia. El objetivo es facilitar que los trabajadores puedan utilizar de manera más rápida y completa sus ahorros para reconstruir o recuperar sus hogares afectados por el sismo.

Para acceder al beneficio, los trabajadores deberán solicitar por escrito a su empleador la autorización para retirar las cesantías y presentar los documentos que acrediten su condición de damnificados.

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Posteriormente, con la autorización y los soportes requeridos, deberán presentar la solicitud ante su respectivo fondo de cesantías.

El trámite podrá realizarse de forma presencial o mediante los canales virtuales habilitados por cada AFP. Una vez aprobada la solicitud, el fondo realizará el desembolso de los recursos en los días siguientes.

Asofondos destacó que esta medida busca respaldar a miles de colombianos y contribuir a la recuperación de sus viviendas tras la emergencia.

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