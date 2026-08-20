Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, y Asofondos, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, pusieron en marcha una serie de medidas prioritarias para atender la emergencia habitacional ocasionada por recientes daños estructurales a gran escala. Según información publicada por El Diario, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, anunció que después de la primera mesa técnica con el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ocho gremios del sector, se definió un cronograma de trabajo. Este agenda prioriza la evaluación técnica de todas las estructuras antes del 30 de septiembre y plantea la elaboración de un plan especial de reconstrucción, el cual superaría los alcances habituales de las políticas de vivienda de interés social.

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En la fase inicial, de carácter claramente humanitario, más de 4.400 ingenieros expertos, liderados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, llevan a cabo un censo para detectar daños bajo un esquema metodológico único. Herrara subrayó que las edificaciones construidas conforme a las normas de sismorresistencia de 1998 y 2010 tuvieron un buen desempeño y evitaron la pérdida de vidas, mientras que las construcciones más antiguas, sin esas actualizaciones, concentraron los colapsos. Se recalca que el Estado debe garantizar la recuperación del patrimonio para todas las personas, sin importar su nivel de ingresos, por lo que el plan de reconstrucción se orientará a responder según el nivel de daño que haya sufrido cada inmueble y asegurará la llegada de subsidios a todos los hogares afectados.

Entre las acciones inmediatas para quienes permanecen en albergues, destaca la inscripción en el Registro Único de Damnificados (RUD) para acceder a ayudas y al subsidio temporal de arrendamiento, inicialmente por tres meses y con posibilidad de prórroga por igual periodo, de acuerdo con lo anunciado por la UNGRD. Se estima, según los voceros del sector, que la reconstrucción podría tomar hasta cuatro años y requeriría una inversión aproximada de 30 billones de pesos, de los cuales 25 billones serían exclusivos para la recuperación de edificaciones, inspirándose en el modelo del Fondo para la Reconstrucción del eje cafetero (Forec).

En cuanto a soluciones inmediatas de liquidez para los trabajadores afectados, Asofondos habilitó el retiro expedito de cesantías. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, precisó que aumentaron el personal en las zonas afectadas y han activado el reconocimiento biométrico para validar la identidad de los damnificados, facilitando el acceso a los recursos y recordando que las familias de afiliados fallecidos pueden reclamar tanto cesantías como auxilio funerario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los damnificados por la emergencia habitacional acceder a los subsidios y ayudas anunciados?

Las familias afectadas deben inscribirse en el Registro Único de Damnificados (RUD) a través de las alcaldías para ser reconocidas formalmente y recibir tanto el subsidio temporal de arrendamiento como otras ayudas previstas. Solo mediante este censo podrán tramitar la reparación, reconstrucción o reubicación según el nivel de daño en sus viviendas.

¿Qué pasos deben seguir los trabajadores para retirar sus cesantías en caso de daño a la vivienda?

El primer paso fundamental es identificarse en las oficinas de la administradora de fondos, informando que su vivienda resultó afectada. Asofondos ha habilitado el reconocimiento biométrico y campañas para recuperar documentos, facilitando el acceso a los fondos para destinarlos a la reparación o reconstrucción de las casas dañadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.