Para mitigar el impacto socioeconómico y laboral derivado de la emergencia nacional tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el Ministerio del Trabajo expidió una circular oficial dirigida a empleadores y trabajadores del país. El documento detalla una serie de recomendaciones flexibles orientadas a salvaguardar los puestos de trabajo y garantizar el bienestar de las familias afectadas por la tragedia que golpea a diversas regiones del territorio nacional, según informó El Tiempo.

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Durante el anuncio de las directrices, la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, enfatizó la absoluta necesidad de priorizar la empatía institucional frente a la crisis humanitaria. “Detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia. Nuestro llamado es a actuar con humanidad, solidaridad y diálogo. Queremos proteger la vida y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible por preservar el empleo”, afirmó la funcionaria, destacando que la cartera laboral mantendrá una veeduría constante en los departamentos afectados para vigilar el respeto irrestricto por los derechos laborales.

Entre las principales disposiciones contenidas en la circular, el Ministerio aconseja de manera prioritaria a las empresas abstenerse de ocupar espacios de trabajo que puedan representar un riesgo estructural tras el movimiento telúrico. Asimismo, se promueve la habilitación del trabajo en casa o teletrabajo cuando las condiciones operativas lo permitan, junto con la implementación de esquemas de horarios flexibles que faciliten la atención de situaciones familiares urgentes derivadas de la contingencia.

La cartera laboral también indicó que las organizaciones podrán conceder licencias remuneradas por grave calamidad doméstica cuando la situación particular del trabajador lo amerite, y sugirió el diseño e implementación de auxilios empresariales de carácter solidario. De igual manera, el documento oficial abre la puerta a soluciones financieras flexibles mediante acuerdos concertados entre las partes, tales como el retiro parcial de las cesantías destinado estrictamente a la reparación o mejoramiento de viviendas afectadas, el adelanto de las vacaciones, y el desembolso anticipado y voluntario de la prima de diciembre.

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El Ministerio fue categórico al recordar que el sismo y sus complejas secuelas no constituyen bajo ninguna circunstancia una causal automática para el despido colectivo o la suspensión unilateral de los contratos laborales. De igual forma, se reiteró la obligación de proteger y responder por los trabajadores en aquellos casos en donde las afectaciones o accidentes guarden relación directa con el desarrollo de sus funciones.

Finalmente, la ministra López Fuentes concluyó que el Gobierno nacional mantendrá una presencia activa y descentralizada en las zonas más golpeadas para escuchar y orientar tanto a los gremios como a los ciudadanos. “El Ministerio estará en los territorios, escuchando y orientando. En esta emergencia, cuidar el trabajo también significa cuidar a las familias colombianas”, puntualizó, reiterando que cada caso deberá analizarse según sus particularidades sin desconocer los mínimos legales establecidos.

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