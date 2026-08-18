Por: Caracol TV

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La Autopista Norte, uno de los corredores más importantes para la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, inicia una nueva etapa en su modernización con la aprobación otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el proyecto Accesos Norte Fase II. De acuerdo con la información entregada por Noticias Caracol, esta decisión se centra en las Unidades Funcionales 1 a 5, que abarcan el tramo comprendido entre las calles 191 y 245. El principal objetivo de esta iniciativa es "mejorar la accesibilidad por el norte de Bogotá mediante la ampliación de las capacidades viales del corredor para mejorar el nivel de servicio del flujo vehicular", según lo indicó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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La autorización ambiental fue concedida luego de que la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. diera respuesta a los requerimientos hechos durante la evaluación, que incluyeron la presentación de estudios de movilidad, modelos de conectividad, condiciones específicas aplicables y la entrega de las fichas técnicas de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y de Seguimiento y Monitoreo (PSM). Con este aval, la concesionaria tiene vía libre para avanzar en las actividades constructivas y preliminares que permitirán transformar la autopista en beneficio de miles de usuarios.

El desarrollo de Accesos Norte Fase II contempla una intervención total de 17,96 kilómetros. Actualmente, la autopista Norte cuenta con tres carriles en cada calzada; el nuevo proyecto espera ampliarla a cinco o seis carriles por sentido, incluyendo un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo de TransMilenio. Así, la ampliación apunta a mejorar tanto la movilidad de vehículos particulares como del transporte público. Además, la obra incorpora elementos de espacio público: se construirán andenes y ciclorrutas en ambos costados, pensando en peatones y ciclistas que usan la vía para sus desplazamientos diarios.

El diseño prevé la construcción de dos nuevos carriles mixtos en cada sentido, más un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235. Adicionalmente, el proyecto integra infraestructura de retornos a desnivel en las calles 235 y 242, junto con estudios para una futura intervención en la intersección de la calle 201. La ANI resalta que esta fase prioriza tanto la modernización vial como la protección de los ecosistemas de la zona, marcando un avance sustancial en la movilidad y conectividad de Bogotá y su región metropolitana.

¿Qué trabajos incluye la ampliación de la autopista Norte según la ANI?

De acuerdo con la información publicada por la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto Accesos Norte Fase II consiste en la ampliación de la autopista a cinco o seis carriles por sentido, la construcción de un carril exclusivo para TransMilenio, nuevos andenes, ciclorrutas en ambos costados, retornos a desnivel en puntos clave y estudios para mejorar otras intersecciones, buscando optimizar el flujo vehicular y la movilidad para peatones y ciclistas.

¿Qué significa PMA y cuál es su importancia en el proyecto de la autopista Norte?

PMA corresponde a "Plan de Manejo Ambiental", un documento exigido en proyectos de infraestructura que define las acciones y estrategias para prevenir, mitigar y compensar los efectos ambientales derivados de la obra. En el caso de la autopista Norte, la concesionaria debió presentar el PMA ante la ANLA como requisito para obtener licencia y asegurar que la intervención respete los ecosistemas estratégicos de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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