Por: El Espectador

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Las imágenes de las calles de Bogotá, particularmente en zonas identificadas como puntos críticos, revelan el alcance de un problema persistente: montañas de basura, escombros y residuos, apilados incluso al lado de letreros que alertan sobre sanciones. Este panorama, que se presenta en distintos sectores de la capital, da cuenta de los retos que enfrenta la ciudad para controlar el abandono de desechos en el espacio público. De acuerdo con información de El Espectador y cifras compartidas por el Concejo de Bogotá, en 2025 la capital recolectó 320.374 toneladas de residuos en puntos críticos y lugares de disposición ilegal. El volumen diario de residuos encontrados en vías y esquinas llegó a 968 toneladas, lo cual presenta un crecimiento del 18,96 % frente a los 813 toneladas registradas el año anterior.

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Pese a este incremento en la cantidad de basura recogida, el número de puntos críticos activos mostró una reducción al pasar de 623 en 2024 a 478 en noviembre de 2025. Sin embargo, la realidad evidencia que el solo retiro de residuos no es suficiente para impedir que estos espacios vuelvan a colapsarse. Un ejemplo de los esfuerzos para revertir esta situación se vio en la localidad de Santa Fe, donde en marzo de 2026 autoridades como la Alcaldía Local, Aguas de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Comunitaria, llevaron a cabo una intervención en el barrio El Dorado. Durante la jornada, que contó con la participación de la comunidad, se retiraron 10 toneladas y 16 metros cúbicos de escombros y materiales voluminosos, y se realizaron actividades educativas sobre la disposición correcta de los residuos.

Estas intervenciones hacen parte de la llamada Operación Espacio Público, estrategia que busca recuperar zonas afectadas y garantizar su seguimiento. No obstante, y según los reportes, ni la presencia de normas ni la aplicación de sanciones han logrado detener por completo el arrojo indebido. En 2025, se impusieron más de 2.400 comparendos por manejo inadecuado de basuras y residuos de construcción; hasta los primeros meses de 2026, ya se habían superado los 600. En Santa Fe, el trabajo articulado entre Alcaldía, Policía, UAESP y operadores de aseo busca reforzar los controles y consolidar horarios para la recolección, pero las cifras actuales siguen mostrando una lucha cuesta arriba.

Así, en una ciudad donde cada día se generan más de 6.600 toneladas de residuos y existen más de 23.400 puntos donde se arrojan clandestinamente, las acciones institucionales tropiezan con el desafío de convertir la limpieza inicial en una solución sostenible a largo plazo.

¿Cuántos puntos críticos de basuras y arrojo clandestino existen actualmente en Bogotá?

Según cifras citadas por el Concejo de Bogotá y reunidas por El Espectador, en la ciudad se han identificado más de 23.400 puntos de arrojo clandestino, aunque en 2025 el número de puntos críticos activos se redujo de 623 a 478 para noviembre. Sin embargo, el crecimiento diario de residuos evidencia que la problemática sigue evolucionando.

¿Qué es la UAESP y cuál es su papel en la recolección de residuos en Bogotá?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) es la entidad encargada de coordinar y supervisar la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión de residuos en Bogotá, incluyendo la recolección, tratamiento y disposición de basuras y escombros, así como la promoción de acciones pedagógicas para mejorar el comportamiento ciudadano respecto al manejo de residuos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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