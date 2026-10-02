Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación confirmó este viernes 2 de octubre que imputará cargos al periodista Ricardo Orrego, investigado por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento. Esta decisión surge a partir de una solicitud formal del Grupo de Tareas Especiales, creado para investigar violencias basadas en género en el entorno mediático, según informó el ente acusador. Contra Orrego existen denuncias por presuntos hechos cometidos entre 2012 y 2024, en su período de trabajo en Caracol Televisión, y que involucran a cinco mujeres. Todavía no se ha definido una fecha para la audiencia de imputación.

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El caso de Orrego está enmarcado en el contexto de un movimiento que tomó fuerza en redes sociales bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, donde periodistas colombianas expusieron diversos episodios de presunto acoso sexual en el sector mediático. Entre marzo de 2026 y a raíz de estas investigaciones internas, tanto Ricardo Orrego como Jorge Alfredo Vargas, quien también era presentador de Noticias Caracol, fueron separados del canal. La decisión, según el comunicado de Caracol Televisión del 24 de marzo, no implicó un reconocimiento de culpa ni confirmó la veracidad de los señalamientos, sino que buscó dar espacio a las averiguaciones.

Luego de conocerse testimonios en redes, el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, anunció el inicio de una investigación independiente. Este proceso quedó a cargo de una comisión externa, liderada por Catalina Botero Marino, a fin de garantizar audiencias confidenciales y un manejo sin revictimización, explicó la directiva. De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación articuló su propia investigación, implementando un canal de denuncias virtual y asegurando un enfoque de género en el tratamiento de los testimonios. Comunicadoras como Catalina Botero, Juanita Gómez, Johana Fuentes y Mónica Rodríguez hicieron públicas sus denuncias en ese contexto.

En cuanto al expresentador Jorge Alfredo Vargas, la investigación judicial avanzó rápidamente. El 4 de agosto se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos por acoso sexual relacionados con cuatro supuestas víctimas. Vargas declaró asumir la situación con serenidad y reiteró que, en lo profesional, mantiene la conciencia tranquila respecto a su comportamiento. Tras la audiencia, tres de las víctimas señalaron su rechazo a la labor de la Fiscalía y el Ministerio del Trabajo, denunciando que se les vincula en un proceso del que afirmaron no haber solicitado participar, y advirtieron sobre el riesgo de “acoso judicial y mediático” al verse involucradas.

¿Por qué la Fiscalía imputará cargos a Ricardo Orrego por acoso sexual?

La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra Ricardo Orrego debido a denuncias de acoso sexual y acto sexual violento presentadas por cinco mujeres, supuestamente ocurridas entre 2012 y 2024 durante su tiempo en Caracol Televisión. Esta acción responde a la labor del Grupo de Tareas Especiales del ente investigador, enfocado en hechos de violencia de género dentro de medios de comunicación, y hace parte de una serie de investigaciones más amplias que surgieron tras denuncias públicas y testimonios difundidos en redes sociales.

¿Cómo fue la respuesta de Caracol Televisión y qué implica una investigación independiente?

Luego de las denuncias contra sus periodistas, Caracol Televisión activó protocolos internos y anunció una investigación independiente liderada por una comisión externa, según informó su presidente, Gonzalo Córdoba Mallarino. Esta medida busca asegurar que los testimonios sean escuchados en condiciones de confidencialidad y respeto, evitando la revictimización de las personas involucradas. En este contexto, una investigación independiente significa que un grupo ajeno al canal se encarga de indagar los hechos para garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso de esclarecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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