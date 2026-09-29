Rafael Poveda volvió a aparecer públicamente después de la polémica que surgió meses atrás por los señalamientos de dos mujeres, quienes aseguraron haber sido víctimas de violencia sexual. El comunicador habló sobre el tema durante una conversación con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa.

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Poveda aseguró que ha continuado con sus actividades pese a la controversia y destacó las muestras de respaldo que, según dijo, ha recibido durante sus apariciones públicas. El periodista señaló que en Medellín ha encontrado personas que se acercan para saludarlo y tomarse fotografías con él.

“Yo creo que todo se refleja, por ejemplo, en lo que hemos vivido aquí en Medellín. Una gran cantidad de personas tomándose fotos, saludándome”, afirmó Poveda. El comunicador agregó que diariamente recibe cientos de solicitudes para fotografías y reiteró su interés por continuar contando historias.

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En otro momento de la conversación, Poveda recordó el mensaje que recibió antes de que se conocieran públicamente los señalamientos. Explicó que en ese momento se encontraba en Cali trabajando en una historia periodística.

El comunicador también se refirió a la manera en que decidió afrontar la situación. Sostuvo que desde el comienzo tuvo claro que respondería por las vías correspondientes y pronunció una frase con la que resumió su postura: “El que nada debe, nada teme”.

Finalmente, Poveda confirmó que el caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía. Por esa razón, explicó que prefiere no entregar detalles adicionales sobre el proceso. “Está en la Fiscalía, por eso es muy poco lo que tengo que hablar sobre eso”, señaló el comunicador.

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