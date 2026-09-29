Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este martes 29 de septiembre en el departamento del Chocó. El evento tuvo como referencia el municipio de Istmina, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El sismo ocurrió a las 8:38 p. m., hora local, y alcanzó una magnitud de 3,8. La Red Sismológica Nacional de Colombia ubicó su profundidad en 40 kilómetros.

El reporte corresponde al Boletín Actualizado 1, por lo que los datos entregados en esta publicación corresponden a la información revisada por el SGC para este evento.

El movimiento se registra en una zona que mantiene actividad sísmica desde el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar. El SGC ha identificado en el área de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan un enjambre sísmico, caracterizado por la ocurrencia de múltiples eventos sin un único sismo principal claramente dominante.

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Actividad sísmica en la zona de Istmina

El SGC explicó en un reporte reciente que el enjambre sísmico localizado en esta zona presenta eventos con profundidades principalmente entre 30 y 70 kilómetros. Hasta el 25 de septiembre, la entidad contabilizaba más de 1.500 eventos asociados a este grupo, 29 de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

La entidad mantiene el monitoreo de la actividad mediante la Red Sismológica Nacional de Colombia y publica actualizaciones cuando se presentan cambios relevantes en la información de los eventos.

Dónde se sintió temblor de magnitud 3.8 en Istmina (Chocó)

En la publicación del SGC) en X, ciudadanos reportaron haber percibido el movimiento en distintos puntos del país, principalmente en Quindío y Valle del Cauca.

El movimiento fue percibido de manera leve en Armenia, Quindío, así como en Cali, Valle del Cauca, incluso en un cuarto piso. También se registró percepción en Palmira, Valle del Cauca.

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