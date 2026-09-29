Un sismo de magnitud 2,5 se registró este martes 29 de septiembre de 2026 en Santander, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 151 kilómetros, por lo que se trató de un evento de origen profundo.

El SGC indicó que el temblor ocurrió a las 8:46:58 de la mañana, hora local, y tuvo como coordenadas 6,78° de latitud y -73,14° de longitud. El epicentro fue localizado cerca del municipio de Los Santos, Santander, a unos 5 kilómetros de distancia.

Entre los municipios más cercanos también aparecen Jordán, ubicado a 8 kilómetros, y Villanueva, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

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El reporte fue elaborado con información de 45 estaciones de monitoreo y figura con estatus manual dentro del registro del SGC.

El evento presentó un RMS de 0,5 segundos y un gap de 61 grados, parámetros utilizados por la entidad para evaluar la calidad de la información sísmica registrada.

Por su baja magnitud y su considerable profundidad, el movimiento fue de intensidad reducida. El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en esta zona del país, una de las regiones con frecuente registro de temblores en Colombia.

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