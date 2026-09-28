Un sismo de magnitud 2,5 se registró este lunes 28 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:55 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 3,86° de latitud y -75,64° de longitud.

El evento fue registrado y analizado de manera manual por el SGC, con información recopilada a través de 36 estaciones de monitoreo. El reporte técnico indicó un RMS de 0,8 segundos y un gap de 39 grados.

Entre los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo se encuentran Roncesvalles, ubicado a 18 kilómetros; San Antonio, a 19 kilómetros, y Chaparral, a 23 kilómetros.

Lee También

Por su baja magnitud, el movimiento fue de intensidad reducida. El reporte del SGC corresponde a la información técnica disponible sobre el evento registrado durante el mediodía de este lunes.

El sismo tuvo como hora de referencia las 5:55 p. m. en tiempo UTC, equivalente a las 12:55 p. m. en Colombia. Hasta el momento, el registro corresponde a un evento sísmico localizado en el Tolima, sin que la información suministrada reporte daños asociados al movimiento.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.