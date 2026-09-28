Un sismo de magnitud 2,5 se registró este lunes 28 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:55 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 3,86° de latitud y -75,64° de longitud.
El evento fue registrado y analizado de manera manual por el SGC, con información recopilada a través de 36 estaciones de monitoreo. El reporte técnico indicó un RMS de 0,8 segundos y un gap de 39 grados.
Entre los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo se encuentran Roncesvalles, ubicado a 18 kilómetros; San Antonio, a 19 kilómetros, y Chaparral, a 23 kilómetros.
Por su baja magnitud, el movimiento fue de intensidad reducida. El reporte del SGC corresponde a la información técnica disponible sobre el evento registrado durante el mediodía de este lunes.
El sismo tuvo como hora de referencia las 5:55 p. m. en tiempo UTC, equivalente a las 12:55 p. m. en Colombia. Hasta el momento, el registro corresponde a un evento sísmico localizado en el Tolima, sin que la información suministrada reporte daños asociados al movimiento.
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