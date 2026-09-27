Los temblores en Colombia durante septiembre no dan tregua y hubo un nuevo episodio en el último domingo del mes, con la reacción de personas desde diferentes ciudades del país.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento telúrico que se registró a las 7:57 a. m. del 27 de septiembre de 2026, con magnitud de 4.2 y profundidad superficial, con epicentro en Chaparral (Tolima).

Las respuestas de los ciudadanos indicaron que el evento sísmico se sintió en Ibagué, Cali, Yumbo, Sevilla (estos dos últimos en Valle del Cauca) y Armenia, entre otros puntos en el territorio nacional.

Lo cierto es que entre los comentarios de quienes reconocieron su temor por el movimiento telúrico quedó en evidencia la preocupación por la frecuencia de este tipo de episodios en las últimas semanas.

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“Están aumentando de intensidad”, afirmó una de las personas, mientras que alguien agregó entre los mensajes: “Que buena alarma tuve con movimiento de cama incluido”.

Si bien algunos describieron el temblor como “leve” o un “remezón fuerte”, quedó en evidencia que la actividad sísmica en Colombia no pasa desapercibida entre las personas en el país.

De hecho, estas se han incrementado después del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que dejó la mayor cantidad de afectaciones en departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío.

Hasta el momento el Gobierno Nacional ha empezado a distribuir subsidios en algunos territorios para los damnificados, luego de cerca de dos meses después del evento sísmico que afectó a miles de personas y edificaciones.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber reaccionar ante un sismo resulta fundamental en Colombia debido a la alta actividad sísmica existente por la interacción de varias placas tectónicas sobre el territorio nacional.

La preparación previa requiere identificar las zonas más seguras dentro del hogar o lugar de trabajo, además de acordar un punto de encuentro seguro con la familia.

Mantener siempre listo un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, silbato, copia de documentos y botiquín de primeros auxilios garantiza una respuesta inmediata.

Durante el movimiento telúrico, la norma principal exige conservar la calma para evitar corridas desordenadas, caídas accidentales o pánico colectivo entre las personas presentes.

Ubicarse debajo de mesas resistentes o al lado de columnas estructurales protege eficazmente el cuerpo ante la eventual caída de techos, lámparas, objetos o vidrios rotos.

Alejarse de ventanas, espejos, estantes pesados y paredes exteriores reduce significativamente el riesgo de sufrir lesiones corporales graves durante la sacudida inicial.

Evitar el uso de ascensores y escaleras mientras dure el sismo previene atrapamientos por fallas eléctricas o colapsos repentinos en las estructuras de circulación vertical.

Si la persona transita por la vía pública, debe buscar espacios abiertos alejados de edificaciones altas, postes de energía, cables eléctricos y árboles frondosos.

En vehículos en marcha, la indicación directa requiere detener la marcha paulatinamente en un lugar seguro, evitando estacionar debajo de puentes, pasos elevados o torres.

Una vez finalizado el movimiento sísmico, la evacuación ordenada hacia las zonas de encuentro prefijadas se realiza únicamente cuando las condiciones externas ofrecen plena seguridad.

Cerrar los pasos de gas, cortar el suministro eléctrico y cerrar las llaves de agua evita incendios o inundaciones posteriores a la falla estructural.

Verificar el estado físico de los acompañantes y prestar primeros auxilios básicos ayuda a estabilizar heridos leves antes de la llegada de los equipos de rescate.

Atender las recomendaciones oficiales difundidas por las autoridades locales a través de canales informativos institucionales facilita una gestión de riesgo ordenada y coordinada.

Revisar las estructuras de las viviendas antes de ingresar nuevamente previene accidentes por réplicas o daños ocultos en muros de carga.

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