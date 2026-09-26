Los temblores en Colombia este sábado 26 de septiembre de 2026 no pasaron desapercibidos en las primeras horas del día, al punto que varias personas reaccionaron a pesar de lo temprano en que sucedieron.

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El primero fue en la madrugada, a la 1:38 a. m. con una magnitud de 4.5. y una profundidad superficial que tuvo como epicentro a Chaparral (Tolima), de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), aunque hubo reportes desde otros lugares del país.

“En Sevilla (Valle), se sintió un remezón fuerte y seco y llegó la alarma sísmica”, respondió un usuario a la publicación por parte de la entidad luego de este episodio.

Cabe resaltar que lugares como Cali, Pereira e Ibagué son los puntos en los que estos sismos se sienten cuando tienen como epicentro al mencionado municipio tolimense.

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“Se activó la alarma sísmica de Android. Primera vez que se activa desde el 10 de agosto”, remarcó otra persona para poner evidencia que estas alertas de la tecnología reaccionaron.

Lo cierto es que la mañana tuvo otros dos eventos sísmicos que tuvieron a Chaparral como epicentro y profundidad superficial, aunque con dos fuerzas diferentes.

A las 5:05 a. m., la magnitud fue de 3.4, mientras que a las 5:39 a. m. llegó a 3.1 esa medición, con lo que los movimientos se han mantenido en medio de la incertidumbre de la población local.

Parece pertinente darles seguimiento a estas situaciones debido a que en ciudades como Cali, Pereira y Dosquebradas (Risaralda) todavía hay edificaciones pendientes de demolición y hay riesgo inminente.

Si bien los movimientos telúricos se han vuelto cada vez más repetitivos en los últimos días, resulta necesario mantener las prevenciones del caso para tener una reacción oportuna ante cualquier eventualidad.

Los temblores en Colombia están cada vez más bajo la mira de la opinión pública luego del terremoto del pasado 10 de agosto que provocó graves afectaciones en diferentes departamentos del país.

Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío fueron los puntos con mayor cantidad de complicaciones y damnificados debido a los daños que hubo en miles de edificaciones.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo actuar ante un movimiento telúrico en territorio colombiano resulta fundamental para prevenir accidentes y resguardar la vida.

Durante un sismo, conserve la calma e identifique de inmediato los puntos seguros dentro de la vivienda u oficina.

Si se encuentra en un edificio, agáchese, cúbrase debajo de una mesa resistente y agárrese fuerte hasta que finalice el temblor.

Manténgase alejado de ventanas, espejos, objetos suspendidos o estanterías pesadas que puedan desprenderse y provocar lesiones.

Evite salir corriendo o usar ascensores mientras la estructura continúe moviéndose de forma brusca durante la emergencia del temblor en Colombia.

Si transita por la calle, busque espacios abiertos lejos de postes, cables de energía, fachadas o árboles altos.

Cuando viaje en vehículo, reduzca gradualmente la velocidad, deténgase en un lugar seguro y permanezca adentro.

Una vez termine la sacudida, evacúe utilizando siempre las escaleras e inicie la ruta hacia el punto de encuentro fijado.

Cierre las llaves de paso del gas, agua y corte el suministro eléctrico para prevenir incendios o fugas peligrosas.

Lleve consigo el kit de emergencia previamente alistado con agua, linterna, botiquín de primeros auxilios y documentos de identidad.

Atienda únicamente la información oficial emitida por los organismos de respuesta para evitar la propagación de pánico sin fundamento.

Aplicar de forma ordenada estas recomendaciones disminuye los riesgos físicos y facilita el trabajo de los socorristas en todo momento.

Aprender qué hacer antes, durante y después de un temblor en Colombia según las pautas de prevención del gobierno y gestión del riesgo se convierte en un factor clave para la reacción eficiente.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.