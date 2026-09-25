Por: EL PILON SA

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El municipio de Valledupar reafirma su compromiso con la paz y la convivencia tras la conformación y posesión de los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. Este espacio es clave porque integra tanto a representantes de entidades públicas como a diversas organizaciones de la sociedad civil, facilitando la colaboración en temas fundamentales como la construcción de paz, el diálogo, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la vida en convivencia en el municipio. La posesión de los consejeros, llevada a cabo el 22 de septiembre y liderada por el secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, marca un paso significativo, con figuras como el periodista y defensor de derechos humanos Miguel Macea Di Martino entre los miembros destacados.

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De acuerdo con el Acuerdo 003 del 13 de abril de 2020, que modifica la norma original del Concejo de Valledupar de 1998, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario funciona como órgano asesor y consultivo del Gobierno local. Además de su función asesora, cumple un papel fundamental en la promoción de la reconciliación, la tolerancia y la no estigmatización entre los habitantes. Este órgano también trabaja por la protección de los derechos humanos y la defensa del Derecho Internacional Humanitario, guiándose por principios de participación, diálogo, enfoque territorial y enfoque diferencial.

La composición del Consejo es amplia e incluyente, según lo acordado por el marco legal. Por parte de las instituciones públicas, participan autoridades como el alcalde, la Secretaría de Gobierno y otras dependencias municipales, así como representantes de entidades nacionales como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad para las Víctimas, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. En cuanto a la sociedad civil, están involucrados actores tan diversos como organizaciones religiosas, empresariales, campesinas, comunidades indígenas y afrocolombianas, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos, universidades, víctimas del conflicto armado, jóvenes, personas con discapacidad, el sector LGBTI, medios de comunicación, organismos ambientales, sectores culturales y partidos políticos. Es importante destacar que sus representantes son seleccionados por cada sector y que su vinculación es ad honorem. El Consejo puede iniciar sus sesiones una vez se ha elegido al menos la mitad más uno de sus miembros.

Aunque la actual administración municipal mencionó la conformación de 2026 como 'por primera vez', el Consejo ya tenía antecedentes en Valledupar desde 2020, como consta en informes de gestión y en el propio Acuerdo 003. La apuesta ahora se orienta a fortalecer este escenario de participación social y gubernamental, incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, con el fin de potenciar su incidencia en la convivencia y la paz local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones del Consejo Municipal de Paz y Convivencia de Valledupar?

Este Consejo tiene como principales funciones propender por el mantenimiento de la paz, incentivar la cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización, así como promover la defensa de los derechos humanos y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Su rol es asesorar y servir de consulta al Gobierno municipal en estas materias, actuando siempre con participación de las autoridades y de la sociedad civil, con enfoque territorial y diferencial, según el Acuerdo 003 de 2020.

¿Quiénes conforman el Consejo Municipal de Paz de Valledupar y cómo son elegidos sus representantes?

El Consejo está formado por representantes de entidades públicas como la alcaldía, dependencias municipales y organismos nacionales vinculados a la paz y los derechos humanos, así como por miembros de organizaciones y sectores de la sociedad civil. Estos últimos incluyen comunidades religiosas, organizaciones sociales, grupos étnicos, universitarios y víctimas, entre otros. Los representantes de la sociedad civil son escogidos por sus propias organizaciones y su labor es ad honorem, comenzando sesiones cuando se ha designado al menos la mitad más uno de los miembros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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