Por: El Espectador

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En días recientes, varios medios de comunicación publicaron información que señalaba que José Ismael Peña, actual rector de la Universidad Nacional, demandaría a la institución por una suma cercana a dos mil millones de pesos colombianos (COP 2.000 millones). Según los artículos, Peña buscaría que se le reconocieran los salarios dejados de recibir tras la anulación de su nombramiento por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, Peña aclaró a través de una serie de audios enviados al diario El Espectador que esa versión es errónea. Según sus propias palabras: "No habrá alguna demanda de mi parte", desmintiendo así que haya iniciado o tenga la intención de iniciar una demanda de reparación directa contra la universidad.

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De acuerdo con lo que Peña explicó a El Espectador, lo que realmente existió fue un procedimiento de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, un mecanismo previo que se utiliza para intentar resolver jurídicamente disputas antes de llevarlas a los tribunales. En este caso, la controversia surgió en torno a su designación como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027. La solicitud de conciliación fue oficializada el 4 de mayo de 2026 y participaron la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y la misma universidad. Sin embargo, en la audiencia del 17 de julio, Peña no se presentó, por lo que la conciliación terminó sin acuerdo. Según él, esto no implica la existencia de una demanda ni de una obligación económica para la universidad.

Peña subrayó que este acto de conciliación fue una acción impulsada por el deseo de reparar daños a su buen nombre y a su trayectoria, así como a raíz de múltiples amenazas e intimidaciones, incluso contra su familia, para que renunciara a la rectoría. El objetivo no era solicitar compensaciones económicas sino, en sus palabras, "un ejercicio de dignidad y memoria", reiterando que no tiene ninguna pretensión financiera y que tampoco existe un procedimiento legal en curso ni planes de instaurarlo.

El trasfondo de este episodio parte de marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de las universidades públicas, nombró a Peña como rector tras una extensa sesión. Esta elección generó protestas y cuestionamientos por parte de la comunidad académica, solicitando a la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, que no validara la decisión del CSU. Posteriormente, tras cambios en el CSU, se designó como rector a Leopoldo Múnera, quien lideró la universidad hasta noviembre de 2025, cuando, tras una nueva decisión judicial, Andrés Felipe Mora asumió como rector encargado. Finalmente, en febrero de 2026, un fallo judicial ordenó la reincorporación de Peña. No obstante, la sentencia estableció que no se vulneraron sus derechos fundamentales y negó la tutela para su restitución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué José Ismael Peña no demandó a la Universidad Nacional por su destitución?

José Ismael Peña afirmó de forma categórica que no ha iniciado ni planea iniciar una demanda contra la Universidad Nacional por su destitución. Explicó a El Espectador que el procedimiento que sí promovió fue una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, cuyo objetivo era reparar afectaciones a su buen nombre y dignidad, y no un reclamo económico. Al no acudir a la audiencia, el trámite quedó cerrado sin ningún acuerdo, lo que significa que no hay proceso legal pendiente ni solicitud de compensación financiera.

¿Cuál fue el motivo de la controversia en la elección del rector de la Universidad Nacional?

La controversia surgió cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) nombró en marzo de 2024 a José Ismael Peña como rector, decisión que generó descontento en la comunidad educativa, quienes realizaron protestas y solicitaron que no se validara el nombramiento. Posteriormente, hubo cambios internos en el CSU, y se designó a Leopoldo Múnera. Diversos fallos judiciales y decisiones administrativas determinaron nuevas designaciones y acciones, lo que mantuvo en incertidumbre la dirección de la universidad hasta la más reciente orden de reinstalación para Peña.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.