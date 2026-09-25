Por: EL PILON SA

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David Murcia Guzmán, fundador de la polémica captadora DMG, se retractó formalmente de las acusaciones hechas el 12 de febrero de este año contra el presidente y abogado Abelardo de la Espriella. La carta de retractación, fechada el 23 de septiembre y remitida desde la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, llegó a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal y lleva la firma de Murcia. En el documento, Murcia niega los señalamientos según los cuales De la Espriella se habría apropiado irregularmente de dinero recibido como honorarios y le habría solicitado $760 millones para gestiones relacionadas con miembros del Congreso.

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Murcia explicó que sus declaraciones previas obedecieron a expectativas fomentadas, según él, por personas cercanas al anterior Gobierno, quienes lo habrían motivado con la posibilidad de ser nombrado gestor de paz y recuperar así su libertad. Explicó que estas expectativas influyeron directamente en la entrevista otorgada al periodista Daniel Coronell, en la que hizo las denuncias.

La figura del gestor de paz, clave en este episodio, refiere a un encargo oficial para colaborar con procesos de paz. El documento recuerda que el 28 de abril de 2023, desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar—conocida como La Tramacúa—Murcia envió una carta al entonces presidente Gustavo Petro solicitando dicho nombramiento. Murcia planteó que podría beneficiar a unas 200.000 familias vinculadas a DMG. De acuerdo con la información publicada, no existe claridad sobre los supuestos ofrecimientos que alimentaron esas expectativas, ni se conocen detalles sobre personas ni negociaciones concretas.

Otra de las acusaciones que Murcia retiró fue la de los $760 millones. Inicialmente había afirmado que De la Espriella le pidió ese monto para mover "fichas" en el Congreso. Ahora sostiene que los recursos entregados fueron exclusivamente por pagos de servicios jurídicos. Sin embargo, de acuerdo con la columna de Daniel Coronell en Caracol Radio, existen interceptaciones atribuidas a la Fiscalía, en las que miembros de DMG mencionan sumas idénticas y movimientos internos en el Congreso, aunque no existe prueba de que el dinero llegara a algún congresista. Coronell precisa que no hay constancia de sobornos y que la investigación contra De la Espriella por cohecho fue archivada. La Silla Vacía también recordó que, durante el juicio, la Fiscalía presentó grabaciones ligadas a los $760 millones, y De la Espriella reconoció el recibo de esa suma como honorarios el 30 de octubre de 2008.

El traslado de Murcia desde La Picota en Bogotá a Palogordo en Girón, el 29 de agosto, se produjo poco antes de la retractación. Su abogada Sondra Macollins perdió contacto con él tras el cambio y presentó una solicitud formal al Inpec para esclarecer las razones. Según Coronell, el traslado podría interpretarse como un castigo, en parte porque el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió a De la Espriella en el proceso disciplinario. No obstante, no existe evidencia de decisiones oficiales que demuestren que fue represalia por las denuncias.

Murcia continúa en Palogordo mientras avanza el proceso por injuria y calumnia. Solicitó que su carta de retractación sea considerada y reiteró que la suscribe "libre, consciente e informada, sin apremio alguno".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué David Murcia Guzmán se retractó de las acusaciones contra Abelardo de la Espriella?

Murcia afirmó que sus acusaciones iniciales surgieron influenciadas por expectativas acerca de convertirse en gestor de paz y recuperar su libertad. Según la propia carta de retractación, estas expectativas fueron alimentadas por personas cercanas al anterior Gobierno, aunque no identificó nombres ni ofreció detalles. Finalmente, reconoció que los pagos hechos a De la Espriella correspondieron únicamente a servicios jurídicos y negó haber entregado dineros para sobornos o gestiones con congresistas.

¿Qué evidencias existen sobre los $760 millones mencionados en el caso de DMG?

De acuerdo con la información publicada por Daniel Coronell en Caracol Radio y lo recordado por La Silla Vacía, existen grabaciones de conversaciones entre miembros de DMG que mencionan los $760 millones y movimientos en el Congreso. Sin embargo, ninguna prueba demuestra que el dinero llegó a algún congresista y la investigación por cohecho contra De la Espriella fue archivada. Abelardo de la Espriella admitió que recibió esa suma, pero sostuvo que era el pago por sus honorarios profesionales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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