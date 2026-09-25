Un nuevo y contundente golpe contra las estructuras armadas ilegales se concretó la madrugada de este viernes 25 de septiembre en Bogotá. En medio de un riguroso y blindado operativo de seguridad liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), fue trasladado Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado cabecilla de la estructura criminal de los ‘Comandos de Frontera’, quien aguarda en la base militar de Catam para ser subido a un avión con destino final a Estados Unidos.

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El despliegue policial arrancó sobre las 4:00 a. m., movilizando al peligroso delincuente desde la estación de Policía de Los Mártires —a donde había sido trasladado previamente desde la cárcel La Picota— bajo el acompañamiento terrestre de caravanas fuertemente armadas y el apoyo aéreo del helicóptero Halcón de la Policía Nacional. Hacia las 5:00 a. m., el convoy arribó a la terminal militar para surtir los trámites de reseña y la entrega definitiva a la justicia norteamericana.

La caída del blindaje judicial de alias ‘Araña’ marca un giro radical en el tratamiento de los cabecillas armados. Tras su captura en febrero de 2024 en Bogotá, el exsubversivo había logrado frenar su envío a territorio estadounidense gracias a su designación como “gestor de paz” bajo la política de la administración de Gustavo Petro.

Sin embargo, tras el cambio de directrices en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó hace un mes reactivar su entrega, una decisión que también cobija a otros exlíderes como Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, cuyos procesos de extradición se encontraban congelados en medio de los diálogos gubernamentales.

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La Corte Suprema de Justicia ya había avalado previamente la entrega de ‘Araña’, pero el proceso había permanecido en el congelador debido a los entresijos de los procesos de diálogo. Ahora, con el aval definitivo del Ejecutivo, Estados Unidos lo requiere formalmente por graves delitos transnacionales que incluyen concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de drogas y terrorismo. Con este traslado, el Gobierno nacional envía un mensaje claro de que los beneficios de la paz no serán un escudo permanente para evitar la justicia internacional.

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