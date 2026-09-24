Por: Noticiero 90 minutos

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Enfrentar un problema legal es una situación que puede generar inquietudes respecto a dónde buscar ayuda profesional. Ante esto, surgen dos alternativas frecuentes: los consultorios jurídicos y los abogados particulares. Según indicó Jenny Marcela Trejos, abogada y conciliadora, los consultorios jurídicos se destacan principalmente por ofrecer atención gratuita, lo que permite el acceso de personas de diversos niveles socioeconómicos a una primera orientación sobre inquietudes legales. Trejos aseguró: “Lo primero es la gratuidad. Creo que ese es el plus de esto y es que nosotros atendemos de manera gratuita todas las poblaciones”. Esta característica transforma a los consultorios en una alternativa social fundamental para quienes necesitan conocer sus opciones frente a situaciones legales específicas, sin incurrir en gastos iniciales.

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Además, la función de los consultorios jurídicos no se limita a la simple información. Pueden convertirse en una puerta de acceso a la justicia, ya que permiten que personas vulnerables conozcan alternativas y rutas legales para resolver sus conflictos. En palabras de Trejos, “si tienes cualquier inquietud jurídica, puedes acercarte a un consultorio jurídico y ahí te van a acompañar, te van a dar la orientación”. Sin embargo, la abogada aclara que el alcance de los consultorios tiene limitaciones, ya que no todos los casos pueden ser asumidos o litigados por estos espacios. Esto depende tanto de las condiciones del proceso como de la situación particular de quien solicita la asesoría. Existen ciertos procesos o actuaciones que quedan fuera del alcance de los consultorios, lo cual debe ser evaluado por los profesionales al momento de recibir la consulta inicial.

Por otro lado, la asesoría de un abogado particular implica un costo para el usuario. Aunque este tipo de acompañamiento puede brindar mayor personalización y seguimiento según el caso, tiene un acceso restringido por motivos económicos. De este modo, la elección entre un consultorio jurídico y un abogado particular depende de las necesidades específicas, el tipo de acompañamiento requerido y, sobre todo, las condiciones económicas de la persona. Trejos destaca que, en situaciones donde se presume capacidad de pago, es posible que se requiera justificar una imposibilidad económica para acceder a la asesoría gratuita, mediante la figura jurídica denominada amparo de pobreza, en la que un juez evalúa si la persona está en capacidad de asumir los costos legales.

¿Qué servicios ofrece exactamente un consultorio jurídico gratuito?

Los consultorios jurídicos gratuitos brindan principalmente orientación y asesoría inicial a personas que tienen dudas legales o buscan rutas para solucionar un conflicto. Según indicó Jenny Marcela Trejos, estas instituciones pueden informar, acompañar y guiar sobre posibles alternativas legales, siempre que el caso se ajuste a las competencias y limitaciones propias del consultorio.

¿Cuáles son los límites en la atención de un consultorio jurídico?

De acuerdo con Trejos, existen procesos y actuaciones legales que no pueden ser asumidos completamente por los consultorios jurídicos, ya sea por la naturaleza del caso o por condiciones económicas del usuario. Por ello, se evalúa cada situación y se informa si es necesario acudir a un abogado particular o solicitar el amparo de pobreza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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