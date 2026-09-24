Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia extendió su rally por quinta jornada consecutiva y cerró este jueves en $3.349,30, registrando un incremento de +$73,30 (+2,24 %) frente al dato del miércoles ($3.276).

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La sesión estuvo dominada por una constante presión compradora. La tasa de cambio abrió al alza en $3.280, coincidiendo prácticamente con el piso del día en ($3.276), y escaló de forma acelerada hasta perforar la barrera de los $3.350 y marcar un techo intradiario de $3.361.

De acuerdo con JP Tactical, tras la rotura de la resistencia de $3.220, la divisa ha mostrado una fluidez alcista impecable en búsqueda del objetivo de $3.450.

(Vea también: Dólar hoy en Colombia llegó a superar los $ 3.200: importante dato del Dane influyó)

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Por su parte, Acciones & Valores señaló que la fortaleza del dólar global, con rendimientos de los Tesoros por encima del 5 % y un aumento en el riesgo país de Colombia (el CDS a 5 años ascendió hacia los 161 puntos básicos), sigue configurando un entorno altamente adverso para el peso colombiano.

En el frente internacional, el dólar continuó ganando terreno frente a la canasta de monedas desarrolladas y de mercados emergentes. El índice DXY se apreció un 0,20 % hasta los 101,30 puntos, manteniéndose firme cerca de máximos de dos meses.

Petróleo se dispara más de 4 % por estancamiento diplomático

Pese a la fuerte devaluación de la divisa local, los precios internacionales de los hidrocarburos repuntaron con fuerza por segunda sesión consecutiva, impulsados por la escalada geopolítica en Oriente Medio.

El petróleo Brent se disparó un 4,15 % hasta los US$107,36 por barril y la referencia WTI ganó un 3,67 %, ubicándose en US$95,54 por barril.

El alza obedeció al estancamiento diplomático tras las advertencias de Irán de expandir el conflicto hacia el océano Índico en caso de ataques de EE. UU. o Israel, sumado a las declaraciones del presidente Masoud Pezeshkian confirmando que mantendrá restringida la navegación en el estrecho de Ormuz mientras continúe el bloqueo estadounidense.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,12 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,371 % desde los 12,472 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,794 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,760 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,823 %; la jornada anterior en 12,799 %.

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