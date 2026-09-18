Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del tipo de cambio en Colombia acumuló su segunda jornada consecutiva al alza y cerró este viernes en $3.177,50, registrando un incremento de +$14,95 (+0,47 %) frente al dato del jueves ($3.162,55).

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Durante las primeras horas, la divisa estadounidense exhibió una fuerte presión compradora que la llevó a perforar la barrera de los $3.200, alcanzando un precio máximo intradiario de $3.207,80, mientras que el mínimo de la sesión se ubicó en $3.163.

Posteriormente, la tasa de cambio perdió tracción y retrocedió cerca de $30 para cerrar en la zona de resistencia anticipada el mercado. Los analistas siguen de cerca si el tipo de cambio logrará consolidarse sobre estos niveles o si el rechazo en la cota de los $3.200 propiciará un movimiento correctivo a la baja.

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A la par, el Índice DXY cotizó estable en 100,23 unidades (-0,02 %), consolidándose firme en la zona de los 100 puntos en medio de una leve caída en los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses.

Petróleo cede hacia US$103 tras avances en la reactivación del oleoducto saudí

En los mercados internacionales de commodities, los precios del petróleo hilaron su tercera jornada de corrección a la baja desde sus máximos de cuatro meses, restando fuerza al soporte sobre las divisas de economías exportadoras de materias primas.

El petróleo Brent cayó un 1,18 % hasta los US$103,58 por barril, mientras el WTI cedió un 1,80 %, ubicándose en la cota de los US$100,08 por barril.

La modulación en los precios del crudo respondió al progreso reportado por Arabia Saudita en los trabajos para poner nuevamente en operación su oleoducto Este-Oeste, una infraestructura clave con capacidad para movilizar hasta 7 millones de barriles diarios hacia el mar Rojo

Indicador de seguimiento a la economía se desaceleró al 1,11 % en julio

En la agenda macroeconómica interna, el DANE reveló los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes al mes de julio de 2026.

El indicador registró una expansión anual del 1,11 % en su serie original, evidenciando un ritmo de crecimiento moderado frente al 4,91 % registrado en julio de 2025.

(Lea también: Dólar hoy reaccionó a la aprobación del Presupuesto 2027 con nueva caída: quedó debajo de $ 3.100)

El bloque agropecuario y mineroenergético (primario) decreció un -3,72 % anual, mientras que las actividades secundarias (industria y construcción) retrocedieron un -2,29 %. Por su parte, las actividades terciarias sirvieron de amortiguador económico al registrar una variación positiva del 2,59 % anual, logrando compensar la contracción del aparato productivo primario e industrial.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,43 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,404 % desde los 12,410 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,818 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,674 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,800 %; la jornada anterior en 12,616 %.

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