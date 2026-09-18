Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense, a pesar de no ser la moneda oficial de Colombia, mantiene una influencia profunda en la economía nacional. Según lo indicado en 90minutos.co, gran parte de las actividades financieras que impactan el mercado colombiano, como el comercio internacional, inversiones y diversas transacciones, dependen de la cotización de esta divisa. Por ello, cada cambio en su precio genera consecuencias tangibles tanto para empresas como para ciudadanos.

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Colombia sostiene una economía fuertemente ligada a las ventas externas de bienes como petróleo, café, flores, banano y carbón, todos ellos comercializados habitualmente en dólares. Cuando la tasa de cambio favorece al dólar frente al peso colombiano, los exportadores obtienen una mayor cantidad de moneda local por cada dólar recibido. Sin embargo, el contexto cambia para quienes deben importar bienes. Productos como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos indispensables para la industria se pagan en dólares, por lo que una apreciación de la moneda estadounidense encarece considerablemente estas adquisiciones para empresas e intermediarios colombianos.

El impacto se percibe también en la vida cotidiana de la ciudadanía. Tal como reseña 90minutos.co, los incrementos en el precio del dólar pueden trasladarse a los consumidores finales, ya que muchas compañías ajustan los precios de productos que requieren insumos extranjeros. Artículos como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos automotores e incluso algunos alimentos, dependen en gran medida del valor de la moneda extranjera. Por esta razón, un alza en el dólar puede sentirse en la inflación y reflejarse en el costo de vida del colombiano promedio. Asimismo, hacer compras en línea o viajar al extranjero suele tornarse más costoso cuando la tasa de cambio no favorece al peso colombiano.

Para inversionistas, tanto de origen nacional como internacional, el dólar se convierte en un termómetro de la estabilidad económica del país. De acuerdo con 90minutos.co, una cotización estable transmite confianza, mientras que oscilaciones bruscas pueden generar incertidumbre en el sector financiero. Al cierre de la última jornada publicada, la tasa representativa del mercado es de 3.128,46 pesos por dólar, cifra que sirve como referencia para operaciones diarias y que muestra la importancia de esta moneda en el entorno económico colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el precio del dólar influye tanto en la economía colombiana?

El precio del dólar es determinante en Colombia porque muchas operaciones de comercio internacional, inversiones e importaciones se realizan en esta divisa. Cuando el dólar sube, los exportadores obtienen más pesos colombianos por sus ventas, pero a la vez los importadores deben pagar más por productos y servicios adquiridos en el exterior, lo que impacta directamente el costo de vida y los precios internos.

¿Cuáles productos en Colombia se ven más afectados por la subida del dólar?

Según la información de 90minutos.co, los productos que más sufren el impacto de un dólar alto son los importados: maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales. También se afectan bienes de consumo cotidiano como electrodomésticos, celulares, computadores y ciertos alimentos que dependen de componentes extranjeros, lo que puede llevar a un aumento general en los precios para los consumidores colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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