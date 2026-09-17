Por: El Espectador

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“Menos Estado para la burocracia y más Estado para la gente”. Con esta frase como estandarte, el presidente Abelardo de la Espriella impulsa un ambicioso plan desde la Casa de Nariño para transformar la gestión pública en Colombia. De acuerdo con la información revelada recientemente, la estrategia no solo busca simplificar los trámites administrativos, sino que también pretende disminuir el tamaño de la Rama Ejecutiva. Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta retos importantes, ya que muchas acciones requieren tiempo y, sobre todo, el concurso del Congreso de la República. No todo se podrá concretar de manera inmediata ni por medio de decretos.

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La responsabilidad de liderar esta disminución del aparato estatal recayó directamente en el vicepresidente José Manuel Restrepo. Restrepo, quien recibió nuevas funciones por el decreto 1373 de 2026, tiene como meta convertir a Colombia en un país “más eficiente, ágil y productivo”. Esta visión fue reafirmada durante una reunión el miércoles en Barranquilla, donde Restrepo informó al presidente sobre el avance en los objetivos trazados, evidenciando la importancia estratégica de este seguimiento permanente.

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, desempeña un papel esencial en este proceso al ser el encargado de cuantificar el desarrollo y los resultados de esta transformación. Su gestión permitirá medir, con cifras concretas, el impacto y la viabilidad de la reducción estatal y la simplificación de procesos.

Previo al encuentro en la capital del Atlántico, hubo una jornada preparatoria significativa. Apenas un día antes, el vicepresidente Restrepo y representantes de 10 ministerios se reunieron para estructurar lo que denominaron la “misión crecer”. Esta iniciativa tiene como uno de sus principales ejes la simplificación de normas y trámites, una consecuencia directa de las directrices del presidente De la Espriella.

En este contexto de reformas, la colaboración interinstitucional y el liderazgo de figuras como Restrepo y Gómez se consideran piezas clave para materializar una transformación que, si bien toma tiempo, tiene como norte claro el bienestar ciudadano y la eficiencia estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la “misión crecer” en el plan de reducción estatal de Colombia?

La “misión crecer” es una iniciativa elaborada por el vicepresidente José Manuel Restrepo en conjunto con 10 ministerios, cuyo objetivo principal es la simplificación de normas y trámites administrativos. Su importancia radica en que establece un eje operacional para lograr que el Estado colombiano sea más eficiente y menos burocrático, siguiendo la dirección establecida por el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Quiénes son los responsables clave del plan de simplificación del Estado en Colombia?

Según la información entregada, el vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la reducción del tamaño estatal, apoyado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien se encarga de valorar cuantitativamente el proceso. Ambos, respaldados por el presidente De la Espriella, conforman el núcleo de funcionarios responsables de impulsar y desarrollar estas reformas administrativas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.