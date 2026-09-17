Por: El Espectador

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En el extenso mundo científico, cada año se catalogan miles de nuevas especies, un fenómeno que, de acuerdo con un estudio publicado hacia finales de 2025, arroja cerca de 16.000 hallazgos anuales entre los años 2000 y 2020. Sin embargo, este volumen de descubrimientos no se distribuye de manera uniforme en todos los grupos biológicos. En algunos, como el de los pequeños felinos silvestres, la aparición de una nueva especie representa un evento inusual y altamente significativo.

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Tal es el caso de los llamados gatos tigre, felinos conocidos científicamente bajo el nombre de Leopardus tigrinus. Hasta hace poco, se asumía que estos animales, caracterizados por su comportamiento esquivo y la dificultad para ser estudiados, formaban un grupo homogéneo. No obstante, un reciente avance científico ha cambiado este paradigma. Un equipo de investigadores identificó y describió una nueva especie de este grupo: Leopardus tilcayo. Este descubrimiento, publicado el jueves en la revista Current Biology, marca la aparición de una nueva especie de gatos silvestres por primera vez en más de un siglo.

Eduardo Eizirik, doctor en Biología y autor principal del estudio, explicó que "los gatos tigre han sido un enigma durante décadas". Estos animales no solo son difíciles de observar, sino que también suelen confundirse con otros pequeños felinos silvestres debido a sus similitudes físicas. Tales obstáculos han contribuido a que su clasificación sea particularmente compleja y a que, a lo largo de los años, se hayan formulado diferentes hipótesis sobre su diversidad.

Un ejemplo reciente de estos desafíos taxonómicos ocurrió en 2024, cuando la revista Scientific Reports reconoció oficialmente como especie al tigrillo nublado, Leopardus pardinoides, un felino que reside en Colombia. Este animal había sido descrito inicialmente en 1867 por el naturalista británico J.E. Gray, pero durante décadas solo se le consideró una subespecie de Leopardus tigrinus. Los resultados de nuevos análisis llevaron a esta reclasificación, ilustrando las complejidades que rodean el estudio de animales tan similares entre sí.

¿Cuántas especies nuevas se descubren al año según los estudios recientes?

De acuerdo con un estudio publicado hacia finales de 2025, que analizó el periodo entre 2000 y 2020, la ciencia identifica aproximadamente 16.000 especies nuevas cada año. Sin embargo, esta cifra puede variar según el grupo biológico estudiado, y no todos los hallazgos reciben la misma atención mediática.

¿Por qué es tan difícil identificar nuevas especies de gatos silvestres?

La identificación de nuevas especies de gatos silvestres es complicada porque estos animales son muy esquivos y difíciles de estudiar en su hábitat natural. Además, presentan rasgos físicos que pueden confundirse fácilmente con los de otros pequeños felinos silvestres, lo que complica su taxonomía y requiere estudios detallados para establecer diferencias claras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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