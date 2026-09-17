Por: Portal Bogotá

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El Equipo Bogotá continúa consolidándose como pieza clave para Colombia en los XIII Juegos Suramericanos 2026, que tienen lugar en Santa Fe, Argentina. Luego de la tercera jornada, la representación bogotana aportó tres medallas de oro y una de bronce en disciplinas como ciclismo BMX Freestyle y patinaje de carreras, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

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Según los datos más recientes, la delegación nacional ocupa la tercera posición en el medallero general con un total de 50 preseas: 21 de oro, 16 de plata y 13 de bronce. En esta suma, el Equipo Bogotá se ha destacado al entregar cinco oros, cuatro platas y tres bronces. Las potencias regionales, Brasil y Argentina, lideran la tabla con 75 y 64 medallas, respectivamente.

Entre los logros más destacados está la actuación de Gabriela Isabel Rueda, quien se alzó con la medalla de oro en los 5.000 metros puntos en pista del patinaje de carreras, donde superó a su compatriota Yicel Giraldo y a la ecuatoriana Gabriela Vargas. Así mismo, Luis Oswaldo Rincón ganó el oro en la modalidad park de ciclismo BMX Freestyle, imponiéndose al brasileño Gustavo Batista y al argentino Manuel Turone. Otro triunfo se vivió con Santiago Vásquez Villarreal, quien dominó los 500 metros más distancia en pista del patinaje de carreras, superando a los venezolanos Roberto García y José Rojas.

La natación de carreras también entregó alegrías para Colombia, con Jasmín Pistelli Palomino logrando una medalla de bronce en los 200 metros espalda, prueba conquistada por las argentinas Malena Santillán y Cecilia Dieleke. En otros resultados, Laura Melo y Samantha Baños alcanzaron el cuarto y sexto lugar en los 100 metros mariposa, mientras que el relevo femenino 4x100 metros libres finalizó en la quinta posición con una cuarteta compuesta íntegramente por bogotanas.

En deportes de conjunto, todo fue contraste: el equipo masculino de voleibol playa, representado por Yeferson De la Hoz, perdió ante Venezuela y quedó fuera de posibilidad de podio, mientras que el equipo femenino, con Mercy Beleño, venció a Bolivia y ahora disputará el noveno lugar.

De acuerdo con el IDRD, en las tres primeras jornadas los medallistas del Equipo Bogotá incluyen a Santiago Vásquez Villarreal, John Edwar Tascón Holguín, Gabriela Isabel Rueda Rueda, y Luis Oswaldo Rincón Reyes en patinaje y BMX (oro); Laura Sofía Melo Barrera y equipos de relevo en natación (plata); y atletas como Sirena Carolina Rowe Cervantes y Jasmín Pistelli Palomino en pruebas acuáticas (bronce).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance del Equipo Bogotá en los XIII Juegos Suramericanos 2026?

El Equipo Bogotá ha sido fundamental para la representación de Colombia, pues hasta la tercera jornada aportó cinco medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce en disciplinas como patinaje, BMX y natación. Su contribución ha mantenido a Colombia en el tercer puesto del medallero general, confirmando la importancia de los atletas bogotanos en competencias regionales, según informes de la Alcaldía y el IDRD.

¿Qué resultados obtuvo Colombia en natación y voleibol durante los Juegos Suramericanos?

En natación, Colombia consiguió medallas de bronce gracias a Jasmín Pistelli Palomino, así como destacadas actuaciones en pruebas individuales y de relevos, con lugares cuarto, quinto y sexto en varias competencias. En voleibol playa, el equipo masculino quedó fuera de la lucha por medallas tras caer ante Venezuela, mientras el femenino venció a Bolivia y busca el noveno puesto, de acuerdo con la información oficial del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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