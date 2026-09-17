El próximo 4 de octubre se llevará a cabo el Run Tour Avianca 2026, que llega a su decimotercera edición con competencias de 10K y 15K y una expectativa de cerca de 8.000 corredores.

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En esta edición la carrera resalta el componente social, pues todos los participantes del Run Tour Avianca 2026 recibirán 325 millas Lifemiles y tendrán la posibilidad de donarlas voluntariamente al Banco de Millas para ayudar a los damnificados por el terremoto.

La iniciativa no es nueva. Durante la edición de 2025 los corredores donaron más de 224.000 millas. Estas contribuyeron a facilitar el traslado de profesionales, especialistas y representantes de organizaciones aliadas que trabajan en proyectos sociales, ambientales y humanitarios en Colombia y América Latina.

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Durante ese año, el Banco de Millas permitió apoyar la movilización de personas y organizaciones vinculadas con iniciativas desarrolladas en 37 territorios. La propuesta busca que las millas recibidas por los corredores puedan convertirse en apoyo para este tipo de proyectos, en lugar de quedarse únicamente como parte de los beneficios individuales de los participantes.

Para 2026, además, habrá una posibilidad de conseguir millas adicionales relacionada con el desempeño deportivo, pues quienes mejoren sus tiempos frente a sus participaciones de los últimos dos años podrán recibir 100 millas adicionales si mejoran hasta 5 %, 200 si la mejora está entre 5 % y 10 %, y 325 si superan el 10 %.

El componente social no será la única novedad de esta edición. El Run Tour Avianca incorporará por primera vez medidas específicas para facilitar la participación de personas con discapacidad. Entre ellas están señalización adicional en la ruta, rampas en puntos clave, baños accesibles y comunicación en formatos accesibles durante determinados momentos del evento.

Las personas con discapacidad podrán participar en las distancias de 10K y 15K, mientras que la categoría para usuarios de silla de ruedas estará disponible en los 10K. También participarán corredores vinculados a organizaciones como Best Buddies Colombia, CIREC, FENASCOL e INCI, según el comunicado.

¿Cuánto cuesta el Run Tour Avianca 2026?

Para esta edición, la inscripción individual tiene un valor de 130.000 pesos, mientras que los grupos empresariales o equipos de más de 10 personas cuentan con una tarifa de 125.000 pesos por participante. Así, la carrera combina la competencia deportiva con el componente de donación de millas y las nuevas medidas de accesibilidad anunciadas para este año.

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