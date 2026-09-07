Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente controversia entre Gustavo Petro y Avianca sigue escalando luego de que el exmandatario volviera a pronunciarse sobre la cancelación de varias reservas que tenía con destino a México. Petro, utilizando su cuenta en la red social X, aseguró que según su interpretación, las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) no obligan de manera directa a Avianca a impedirle el embarque, pese a que figura en la lista de personas sancionadas. El exjefe de Estado calificó la medida adoptada por la aerolínea como una “discriminación política”, señalando que este tipo de acciones están prohibidas en Colombia.

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El dirigente político, además, sugirió que la situación debería escalar hasta llegar al Parlamento británico, en referencia a los vínculos empresariales que mantiene Avianca con el Reino Unido. Sin embargo, mantuvo su posición de crítica e invitó públicamente a la ciudadanía a no adquirir boletos de la aerolínea mientras la compañía mantenga su postura. Petro afirmó: “Me hago parte de la campaña de no comprarle a Avianca tiquetes hasta que cambie su posición”.

En su respuesta, Avianca sostuvo que la cancelación de los tiquetes de Petro no fue un acto arbitrario sino una determinación sujeta al cumplimiento de normativas internacionales que deben ser acatadas por la empresa. De acuerdo con la información de la compañía, la cancelación ocurrió debido a la inclusión de Petro en la lista SDN (Specially Designated Nationals, es decir, Nacionales Especialmente Designados) de la OFAC, la cual les impone ciertas restricciones en materia de servicios y transacciones.

El intercambio no solo ha provocado debate entre ambos protagonistas, sino que también repercutió en figuras del entretenimiento. Julio Nava, reconocido cantante, intervino a través de sus redes sociales publicando: “No tener que encontrar zurdos en el avión, fantástico”. Su comentario, marcado por la ironía política, generó una oleada de respuestas entre usuarios que apoyaron su postura y quienes consideraron que este enfrentamiento volvía a agitar las aguas políticas en Colombia, extendiendo el conflicto hacia escenarios que tradicionalmente no se identificaban con la disputa entre Petro y Avianca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Avianca canceló los viajes de Gustavo Petro según sus declaraciones?

Según Avianca, la cancelación de los tiquetes de Gustavo Petro respondió exclusivamente al cumplimiento de regulaciones internacionales que afectan a la compañía, puesto que el exmandatario aparece en la lista SDN de la OFAC, la cual impone restricciones a quienes mantienen vínculos comerciales con personas en dicha lista.

¿Qué significa la lista SDN de la OFAC y cómo afecta a los viajeros?

La lista SDN, sigla en inglés de Specially Designated Nationals, pertenece a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) e incluye a individuos o entidades sobre quienes recaen sanciones que limitan sus movimientos o transacciones. Estar en esa lista puede afectar la capacidad de una persona para adquirir servicios internacionales, como vuelos, si las empresas optan por acatar esas restricciones.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.