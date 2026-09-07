Por: Noticiero 90 minutos

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A casi un mes del terremoto que sacudió a Cali, dos instituciones del barrio Prados del Norte continúan enfrentando serias dificultades para operar con normalidad. Se trata del centro de apoyo psicopedagógico Crece y la institución prestadora de servicios de salud IPS Prevenir, ambos ubicados en la Calle 34AN #3CN 52. Estos establecimientos han visto restringidas sus actividades debido a los daños estructurales causados por el sismo ocurrido, especialmente por el estado de una edificación vecina que, tras el desastre, se volvió una amenaza constante.

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En el caso de Crece, la directora Gloria Cristina Tafur explica que la presencia de una pared en riesgo de colapso —perteneciente a una institución académica aledaña y actualmente deshabitada— mantiene en alerta máxima tanto a trabajadores como a usuarios. Según Tafur, el temor de los padres por el peligro latente ha provocado la pérdida de más de la mitad de la clientela: "los chicos no están ingresando y no estamos recibiendo ese ingreso, en ese momento nosotros hemos perdido más del 50 % de nuestros clientes, porque obviamente los papás tienen que buscar otros lugares, en ese momento nuestros trabajadores no tienen para riendo y no tienen muchas cosas porque no estamos generando". Estas palabras evidencian el impacto económico directo sobre el personal, que ahora enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos ante la ausencia de ingresos regulares.

La situación es igualmente crítica para la IPS Prevenir. Allí, la estructura colapsó y puso en peligro a quienes estaban dentro de la sede; sin embargo, gracias a las acciones rápidas del plan de evacuación, se evitó una tragedia mayor. Jorge Alberto Morales, gerente de la IPS, relató que llevan aproximadamente 25 días intentado negociar con los responsables de la construcción afectada, identificada como Intenalco, sin obtener soluciones concretas: "su respuesta ha sido dilatoria, ha sido negligente o ha sido con una serie de promesas y ofertas que no se han cumplido".

Tanto el centro psicopedagógico como la IPS aseguran que sus actividades siguen limitadas, esperando una intervención que garantice su seguridad y permita la reactivación de sus servicios. Hasta ahora, la incertidumbre y las pérdidas económicas persisten, mientras comunidades y trabajadores aguardan respuestas de las autoridades competentes que les permitan recuperar la estabilidad perdida tras el terremoto.

¿Qué riesgos enfrentan las instituciones cercanas a estructuras afectadas tras un terremoto en Cali?

Las instituciones como el centro de apoyo psicopedagógico Crece y la IPS Prevenir enfrentan riesgos como colapso de paredes, daño a la infraestructura y amenazas a la integridad de personas presentes en sus instalaciones. Estos peligros limitan su actividad, obligan a la evacuación y generan pérdidas económicas, mientras esperan acciones de las entidades responsables para intervenir las estructuras en peligro.

¿Por qué han disminuido los usuarios y los ingresos en el centro psicopedagógico y la IPS después del terremoto?

Según explican sus representantes, la disminución se debe al temor de padres y pacientes por el riesgo de colapso de la edificación vecina afectada por el terremoto. Esto ha llevado a la pérdida de más del 50 % de los clientes en Crece y a una reducción significativa de actividades en la IPS Prevenir, dificultando la sostenibilidad de ambos establecimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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