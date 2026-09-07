Por: Noticiero 90 minutos

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Desde el lunes 7 de septiembre, volvió a implementarse el reversible en la avenida Cañasgordas, medida adoptada por la alcaldía de Jamundí y de Cali para mejorar la movilidad durante la hora pico de la mañana, especialmente con el inicio del calendario académico escolar y universitario. De acuerdo con información brindada por las autoridades, la decisión de retomar esta estrategia se basa en los buenos resultados obtenidos el año anterior, cuando el reversible permitió una disminución de los tiempos de desplazamiento y benefició directamente a quienes se movilizan entre Cali y Jamundí en las horas más congestionadas.

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La reapertura del reversible coincide con el notable incremento del flujo vehicular entre ambos municipios, ocasionado por el retorno masivo de estudiantes a colegios y universidades. Según palabras de Luis Fernando Escobar Nieto, subsecretario de Servicios de Movilidad, "con el inicio de las actividades académicas aumenta significativamente el flujo vehicular en este corredor". Asimismo, el subsecretario invitó a los conductores a respetar la señalización, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y conducir con prudencia para garantizar la seguridad y eficiencia en la movilidad.

El horario del reversible está establecido entre las 6:00 a. m. y las 7:30 a. m., cubriendo el tramo que va desde la glorieta de Alfaguara hasta el puente de La Viga. Durante este periodo, la vía funciona exclusivamente en sentido Jamundí-Cali para facilitar el ingreso a la ciudad, especialmente para quienes se desplazan por motivos académicos. Datos proporcionados por la subsecretaría de Movilidad indican que en ese intervalo circulan alrededor de 1700 vehículos y 2400 motocicletas, lo que refuerza la necesidad de la medida.

Según cifras de Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, la implementación del reversible ha logrado reducir los siniestros viales en el tramo mencionado durante el horario de la medida. Además, la coordinación entre las secretarías de Movilidad de Cali y Jamundí, junto con la adaptación de la comunidad a los cambios, ha ayudado a que el tiempo de desplazamiento entre la glorieta de Alfaguara y el puente de Pance pase de 15 a solo 5 minutos. Se estima que hasta el 80% de los vehículos que ingresan a Cali por el corredor de Cañasgordas provienen de Jamundí.

La medida se mantendrá hasta diciembre de 2026, en respuesta a la elevada circulación de vehículos originada por el calendario escolar. El objetivo es lograr una movilidad más segura y fluida. Durante la operación, agentes de tránsito estarán presentes en el sector para regular y controlar el flujo, recomendando a los conductores atender sus instrucciones y respetar los límites de velocidad.

¿Cuáles son los beneficios del reversible en la avenida Cañasgordas para los conductores de Jamundí y Cali?

La principal ventaja del reversible para los conductores que transitan entre Jamundí y Cali radica en la reducción de los tiempos de desplazamiento de hasta un 50 %, pasando de 15 a 5 minutos en horarios críticos según las autoridades. Además, ha disminuido la siniestralidad vial durante la hora pico de la mañana y favorece una movilidad más organizada y segura.

¿Hasta cuándo estará vigente la medida del reversible en la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la información de las secretarías de Movilidad de Cali y Jamundí, la implementación del reversible se mantendrá hasta diciembre de 2026. Esta decisión responde al incremento de vehículos durante la temporada escolar y busca mantener los beneficios de fluidez y seguridad vial en el corredor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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